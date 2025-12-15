En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Emotivo mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte de su mascota: "Siento que se fue un pedacito de mí"

Emotivo mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte de su mascota: "Siento que se fue un pedacito de mí"

Lina Tejeiro compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje sobre la pérdida de su mascota 'Romeo', además de agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de dic, 2025
Murió Romeo, el perro de Lina Tejeiro
Instagram: @linatejeiro

