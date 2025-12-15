Emotivo mensaje de Lina Tejeiro tras la muerte de su mascota: "Siento que se fue un pedacito de mí"

En las últimas horas, Lina Tejeiro compartió en redes el duelo que vive actualmente tras la muerte de su perro, 'Romeo', quien la acompañó durante ocho años. La actriz expresó su profundo dolor y la sensación de que, con la partida de su mascota, "se fue un pedacito" de ella, en un mensaje lleno de sentimiento y gratitud hacia sus seguidores, quienes le han dejado comentarios de apoyo.



¿De qué murió Romeo, la mascota de Lina Tejeiro?

La pérdida de Romeo ocurrió tras un periodo de lucha contra la enfermedad que se extendió por cuatro meses. El difícil camino comenzó justo el mismo día que Tejeiro inició los ensayos de su primera obra de teatro. A Romeo le diagnosticaron pancreatitis, una condición que requirió su hospitalización durante un mes, con la necesidad de alimentación controlada cada seis horas a través de una sonda nasogástrica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante este periodo, la actriz se vio envuelta en un conflicto personal y profesional, debido a que Tejeiro consideró la posibilidad de dejar su compromiso teatral para dedicar tiempo completo al cuidado de Romeo en la clínica. Para poder equilibrar sus responsabilidades, se apoyó de su madre y hermano, quienes la ayudaron mientras Lina ensayaba. "Pensé en abandonar la obra solo para poder estar junto a ti en la clínica. Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos", se lee en parte de la publicación.

"El show debe continuar": las últimas horas de Romeo

La partida de Romeo coincidió con la última función de Tejeiro, lo que añadió una capa de angustia a sus últimas horas. "Ayer fue mi última función. Durante el día te sentí raro. Fuimos a la clínica y me dijeron que debía dejarte allí por tu condición". Además de comentar que sentía "un conflicto interno de no querer ir a función y quedarme contigo", la actriz mantenía la esperanza de que su mascota se recuperaría.



"En medio de la penúltima función recibí la llamada de la clínica y no pude contestar. Mientras intentaba devolver la llamada y me alistaba para la última función, me llamó mi mamá y me dijo que estabas muy grave. Me sentí horrible. Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras. Pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando" agregó.



Tejeiro mencionó que le pidió a Dios la fuerza para completar su actuación, dedicando su última presentación a Romeo y dando todo de sí misma, junto con sus compañeros. Fue al terminar la obra que entendió verdaderamente el significado de la frase "el show debe continuar", no solo en el escenario, sino en la vida misma. Una vez finalizada la presentación, la actriz se dirigió a la clínica para poder encontrarse con su mascota. Luego de que pudo hablarle, besarlo y agradecerle, Romeo falleció.



El duelo que atraviesa Lina Tejeiro tras la perdida

En un video que compartió posteriormente, Lina menciona el silencio que vive en su casa tras la perdida de 'Romeo'. "Era un loquito, con carácter, curioso, (...), me mordía el pantalón cuando iba a salir de mi casa. Hoy mi casa se siente muy distinta, Romeo ladraba por todo y ahora solo hay silencio".

Publicidad

Tejeiro extraña la dinámica que vivían día a día: "Que ya no vas a ladrar cada vez que suene el timbre, que ya no vas a ir por la pelota, que ya no vas a ladrarle a los jardineros, que ya no vas a perseguir los pájaros, que ya no me vas a llenar de lametazos, te amo con toda mi alma. Gracias por tanto mi 'Romeo'".

Además de sus emotivas palabras y recuerdos tan especiales para ella, la actriz tomo un momento para agradecerle a sus amigos y seguidores los mensajes de apoyo que le han enviado. "Gracias a todos por los mensajes, por el amor, por hacerme sentir acompañada", menciono Lina Tejeiro. Finalmente se comprometió a llevar el duelo de la forma más saludable posible. Este enfoque no solo es por ella misma, sino también por el bienestar de sus otras mascotas, su familia y amigos.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL