Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su inclusión en la Lista Clinton

Se confirmó este martes que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, regresó al país después de su inclusión en la Lista Clinton. La esposa del presidente Gustavo Petro, al parecer, volvió al país para celebrar la Navidad y otras fechas de esta época del año con su familia. De acuerdo con fuentes cercanas, Alcocer ya habría estado en la Casa de Nariño.

El pasado mes de octubre se confirmó la inclusión de Alcocer, el presidente Petro, Nicolás Petro (hijo del mandatario) y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la Lista de la OFAC, conocida como Lista Clinton, destinada en especial a grandes narcos, terroristas y dictadores. Los sancionados enfrentan dificultades para tener cuentas y tarjetas bancarias e incluso recibir su salario pues están vetados ante las empresas estadounidenses como Visa o Mastercard.



Los problemas de Verónica Alcocer para regresar a Colombia

El presidente Petro denunció el 20 de noviembre que la primera dama, Verónica Alcocer, no había podido volver al país y que el mantenimiento de su helicóptero fue suspendido, tras las sanciones financieras. "La mamá de Antonella (hija menor de Petro) no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno". Días antes, el 16 de noviembre, la prensa sueca publicó fotos de Alcocer en reuniones y eventos en Suecia.



Asimismo, Petro tuvo problemas para repostar su avión y había anunciado una demanda contra la empresa italiana Leonardo Helicopters por suspender el mantenimiento de la aeronave presidencial debido a las sanciones de Trump. La llegada de Alcocer se dio después de la decisión de Estados Unidos de incluirla a la Lista de la OFAC.

