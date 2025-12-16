En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su inclusión en la Lista Clinton

Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su inclusión en la Lista Clinton

La primera dama, Verónica Alcocer, regresó al país después de un tiempo en el exterior y tras conocerse la decisión de que tanto ella, como el presidente Petro, Nicolás Petro y Armando Bendetti, fueran incluidos en la Lista Clinton.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su inclusión en la Lista Clinton
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad