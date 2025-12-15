La historia de la primera "patadita de la buena suerte" que Jorge Barón le dio a J Balvin

El cantante José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, estuvo este fin de semana en Bogotá con su concierto 'Ciudad Primavera', que duró más de cinco horas. El evento fue concebido como una celebración colectiva de la música urbana, que tuvo como invitado especial al cantante británico Ed Sheeran, entre muchos otros.

El artista mostró en la tarima del estadio El Campín la diversidad cultural del país y su propio recorrido, en un espectáculo marcado por decenas de invitados y un amplio despliegue visual. "Bogotá se siente como estar en toda Colombia, porque nos acoge a todos", dijo el artista paisa al inicio del show, al subrayar el espíritu de la noche: "Este no es un concierto para mi ego ni para sentirme un rey, es para ustedes". Desde los primeros minutos, Balvin recorrió el escenario hexagonal en cada canción, interpretando fragmentos de temas como 'Con altura' y 'Qué pretendes', mientras conectaba con distintas zonas del público.



Aunque el repertorio incluyó canciones grabadas junto a artistas como Rosalía o Karol G, ninguna mujer subió al escenario como invitada durante el concierto, que estuvo marcado por la participación mayoritariamente masculina de los artistas convocados, en una larga secuencia de colaboraciones que dio paso a una extensa sucesión de invitados.



Entre bromas, el cantante hizo referencia a la duración del concierto y recordó que su reciente presentación en Medellín se extendió casi siete horas, una noche en la que subieron al escenario artistas internacionales como Daddy Yankee o 50 Cent, en uno de los conciertos más comentados de su carrera.

Durante el concierto también se dio el reencuentro el cantante de Antioquia y la personalidad de la televisión Jorge Barón, conocido por su programa "El show de las estrellas". Barón también es conocido por darle el gesto a sus invitados conocido como la "patadita de la buena suerte". Cuando J Balvin tan solo llevaba dos años de carrera como cantante fue invitado a un evento del famoso presentador.

El músico apareció en un escenario de El Retiro, Antioquia, e interpretó su tema "Extasis". Al terminar la presentación, el presentador le hizo varias preguntas sobre su carrera, de la cual J Balvin mencionó que llevada cerca de dos años de estar públicamente en presentaciones y lanzando canciones, por lo que el video dataría de alrededor de 2008. Al terminar, Barón le dio su clásica "patadita de la buena suerte", que parece haber funcionado ya que el cantante es uno de los más exitosos de Colombia en los últimos años.

La lista de invitados al concierto de J Balvin

La velada en Bogotá reunió a músicos de distintas regiones del país. Desde Cartagena llegaron Dragón y Caballero; desde Santa Marta, Blindaje 10; y desde Medellín, Reykon, a quien Balvin dedicó palabras especialmente emotivas al destacar su disciplina y trayectoria.

Uno de los momentos más álgidos de la noche llegó con la aparición de Nicky Jam, quien interpretó una combinación de sus canciones más emblemáticas, desatando la ovación del público. Tras su actuación, Balvin aseguró que el próximo año "es el turno" de Nicky Jam y expresó su deseo de que sea él quien lo invite a compartir escenario en Bogotá.

El concierto continuó con la participación de invitados internacionales como De La Ghetto —a quien Balvin reconoció como uno de los primeros artistas puertorriqueños en abrirle las puertas— Cosculluela, Arcángel, Justin Quiles y Lenny Tavárez, entre muchos otros. Uno de los momentos más emotivos fue la aparición del británico Ed Sheeran, quien interpretó 'Shape of You' y la balada 'Perfect', coreada por todo el estadio.

Otro de los momentos más íntimos de la noche se produjo cuando aparecieron en el escenario la esposa de Balvin, la modelo Valentina Ferrer, y su hijo Río, de cuatro años, quien apareció disfrazado de Spiderman, para interpretar 'Río', la canción que el artista dedicó a su familia. El cantante contó al público que se trató de una sorpresa, pues no esperaba que ambos aparecieran en el escenario durante el concierto.

La recta final del concierto incluyó la entrada de Feid, quien apareció a bordo de una tradicional chiva colombiana, en una puesta en escena que combinó música urbana y símbolos nacionales. Durante el concierto se proyectaron imágenes de distintas regiones del país cubiertas por flores amarillas, hasta que un girasol gigante emergió en el centro del escenario.

El cierre comenzó con 'Mi gente', mientras varias decenas de bailarines llenaban el escenario vestidos con iconos de la cultura colombiana —como el sombrero vueltiao, el personaje de la Marimondá del Carnaval de Barranquilla, las orquídeas, la figura de Juan Valdez, el jaguar y banderas nacionales— en una despedida que reafirmó el carácter festivo y colectivo de la noche.



