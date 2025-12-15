En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / La historia de la primera "patadita de la buena suerte" que Jorge Barón le dio a J Balvin

La historia de la primera "patadita de la buena suerte" que Jorge Barón le dio a J Balvin

El cantante J Balvin se presentó en Bogotá este fin de semana y entre sus invitados tuvo a la personalidad de televisión Jorge Barón. Recordamos la primera vez que este último le dio la "patadita de la buena suerte" al músico al inicio de su carrera artística.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de dic, 2025
La historia de la primera "patadita de la buena suerte" que Jorge Barón le dio a J Balvin
J Balvin y Jorge Barón.
Colprensa/Jaime Saldarriaga/AFP

