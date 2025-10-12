Video | Así fue la brutal pelea entre hinchas colombianos y mexicanos durante partido amistoso

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó empañado por la violencia. El pasado sábado 11 de octubre, en el estadio AT&T de Arlington, Texas, se vivió un episodio lamentable tras el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y México. Mientras en la cancha el equipo colombiano celebraba una contundente victoria por 4-0, en las tribunas se desató una pelea entre aficionados de ambos países que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. El incidente involucró empujones, golpes y agresiones verbales.

El encuentro entre Colombia y México, parte de la Fecha FIFA de octubre, se disputó en un ambiente festivo. El estadio AT&T, con capacidad para más de 80 mil espectadores, recibió a miles de hinchas colombianos y mexicanos que acudieron para apoyar a sus selecciones en un duelo que, aunque amistoso, tenía tintes de clásico latinoamericano.

Desde el inicio del partido, Colombia mostró superioridad táctica y técnica. Los goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero sellaron una victoria categórica que dejó al equipo dirigido por Néstor Lorenzo con buenas sensaciones de cara a la Copa del Mundo de 2026. México, por su parte, no logró reaccionar ante el dominio cafetero y terminó el encuentro sin goles ni respuestas.



Sin embargo, mientras los jugadores celebraban en el campo, en las gradas se gestaba una situación completamente distinta.



Pelea durante partido entre Colombia y México se hizo viral en redes sociales

Minutos después del pitazo final, comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban una pelea entre hinchas colombianos y mexicanos. En las imágenes, captadas por asistentes al evento, se observa cómo dos aficionados mexicanos agreden físicamente a un seguidor colombiano. Lo toman de la camiseta, lo golpean en la cabeza y la espalda, mientras este intenta liberarse.

Otros espectadores intentan intervenir, algunos para separar a los involucrados, otros para grabar la escena. La seguridad del estadio llega poco después y logra controlar la situación, evitando que el enfrentamiento escale a mayores consecuencias. El video fue compartido por la cuenta @DallasTexasTV en X (antes Twitter), y rápidamente se volvió viral. La publicación generó miles de reacciones, comentarios y debates sobre el comportamiento de las hinchadas y la necesidad de reforzar la seguridad en eventos deportivos internacionales.



Security breaking up fans at Colombia Mexico soccer game tonight pic.twitter.com/BqeOhpP99x — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 12, 2025

¿Qué provocó la pelea?

Hasta el momento, no se ha determinado con claridad qué originó el altercado. Algunos testigos afirman que la pelea comenzó por burlas entre aficionados tras la goleada colombiana. Otros señalan que hubo provocaciones previas durante el partido, que escalaron en tensión hasta desembocar en violencia física. Lo cierto es que el incidente dejó en evidencia la fragilidad del ambiente en las tribunas, incluso en partidos amistosos. La rivalidad deportiva, sumada a la pasión de los seguidores, puede convertirse en un cóctel explosivo si no se gestiona adecuadamente.

