VIDEO | Susto en avión de Avianca por fallo en motor tras choque con ave: hubo aterrizaje preventivo

VIDEO | Susto en avión de Avianca por fallo en motor tras choque con ave: hubo aterrizaje preventivo

El vuelo implicado en el incidente correspondía al AV489 con destino a Palmira. Tripulantes de la aeronave grabaron los momentos exactos del hecho y lo publicaron en redes sociales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de nov, 2025
La Aeronáutica Civil se pronunció al respecto, al igual que la compañía propietaria de la aeronave. -
Foto: redes sociales

