Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Camilo Cifuentes volvió a aparecer en cámara: lo grabó conocido influenciador con peculiar disfraz

Camilo Cifuentes volvió a aparecer en cámara: lo grabó conocido influenciador con peculiar disfraz

El sujeto fue uno de los invitados a una celebración del influenciador bogotano conocido como JuanDa; apareció en varias tomas con un peculiar disfraz.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Influencers
El influenciador participó en un evento junto a otros personajes conocidos en redes sociales. -
Foto: redes sociales (Instagram: @juandam___)

