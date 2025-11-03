Camilo Cifuentes volvió a aparecer en cámara: lo grabó conocido influenciador con peculiar disfraz

En las últimas horas, el reconocido creador de contenido bogotano, JuanDa, conocido por su gran alcance en redes sociales, publicó un nuevo video que captó la atención de sus seguidores, pues en él aparece Camilo Cifuentes. Junto a un grupo de influenciadores, estas figuras colombianas llevaron a cabo una emotiva obra de caridad aprovechando la temporada de Halloween.

La dinámica central de este evento fue particular y significativa: los influencers debían disfrazarse de objetos que, en su niñez, consideraban costosos o exclusivos de familias adineradas.

JuanDa, con el humor que siempre lo caracteriza, asistió al encuentro disfrazado de un cuaderno con stickers. Con este atuendo, rememoró cómo en su época escolar consideraba que este tipo de productos solo estaban al alcance de estudiantes provenientes de hogares con mayores recursos económicos. Otros influenciadores famosos participaron con disfraces peculiares, representando artículos como maletas con ruedas, impresoras y hasta neveras. No obstante, la aparición de Camilo Cifuentes fue una de las más relevantes.



¿Cómo apareció Camilo Cifuentes en video de JuanDa?

Este famoso colombiano, que se hizo viral en redes sociales por su labor altruista de ayudar a vendedores ambulantes y personas del común sin jamás mostrar su rostro, se disfrazó de lavadora. Cifuentes explicó que, de pequeño, veía este electrodoméstico como un privilegio exclusivo de familias con dinero. Lo más peculiar de su participación fue que, aun estando disfrazado, continuó ocultando su identidad al tapar su rostro con una canasta de ropa.



A pesar de que Camilo Cifuentes mantuvo su rostro oculto, algunos usuarios de redes sociales comentaron sobre nuevos detalles que antes no eran conocidos, pues en el video se alcanzaba a identificar su cabello, su estatura y la ropa que vestía bajo el voluminoso disfraz. Los espectadores no tardaron en reaccionar positivamente: "¡Qué buena colaboración!", escribieron algunos al reconocer la aparición de Camilo Cifuentes en el clip.



Como ya es habitual en los contenidos de Cifuentes, este video también incluyó un importante aspecto social: los creadores de contenido visitaron una fundación para niños huérfanos en la capital del país. Su objetivo fue animar el espacio y compartir un momento de diversión con los menores. "También pensamos que aún hay muchísimos niños que ven estas cosas como algo imposible. Entonces nos fuimos a una fundación que recoge a niños abandonados a quienes les han pasado cosas muy malas", explicaron.

El lugar visitado por el grupo de influenciadores se llama La Casa de la Madre y el Niño. JuanDa dejó publicado un correo de la entidad (camila.moreno@lacasa.org) a través del cual los interesados pueden organizar donaciones, realizar aportes voluntarios o coordinar eventos para estas infancias.

