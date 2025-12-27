Tylor Chase, actor de Nickelodeon, fue internado tras destruir habitación de hotel

Durante los últimos meses Tylor Chase, el actor de Nickelodeon recordado por 'Manual de supervivencia escolar de Ned', ha sido noticia internacional, pero no por algún nuevo logro escolar, sino porque fue hallado habitando las calles, debido a problemas con el abuso de sustancias psicoactivas. Cada nuevo detalle que se conoce del actor entristece a colegas y seguidores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Chase fue visto por diferentes personas que lo reconocieron en California, un poco desorientado en las calles y hasta pidiendo dinero. Ante los videos de lo ocurrido, días atrás llegó hasta él su excompañero de Nickelodeon Daniel Curtis Lee, recordado como 'Cookie' en la serie juvenil, quien decidió ir a ayudarlo.



Lo que pasó con Tylor Chase y 'Cookie'

Daniel Curtis Lee conmovió al mundo al mostrar nuevas imágenes de Tylor Chase. Efectivamente, también lo encontró un poco confundido en las calles de California y decidió llevarlo a comer y hasta le pagó una habitación de hotel para que pasara la noche.

Desafortunadamente, horas más tarde 'Cookie' recibió una llamada del hotel en la que le informaban que su plan de ayudar a su excolega fallaron. Le detallaron que Tylor Chase había escapado del hotel, pero que antes de eso había destruido la habitación. El microondas estaba en la bañera, la puerta estaba rota y varios objetos quedaron destruidos.



La situación no solo entristeció a Daniel Lee y a los seguidores de Chase por demostrar que el actor todavía no estaba dispuesto a recibir ayuda, sino que también demostró que su situación era mucho más complicada de lo que se pensaba. Esto planteó que el cuadro de depresión severa y trastorno bipolar que padece el actor estaba profundamente agravado por el consumo de sustancias, así como esquizofrenia.



Internan a Tylor Chase

Lo ocurrido con Tylor Chase en el hotel encendió la emergencia entre la familia del actor. Según reveló el Daily Mail, después de este episodio el famoso fue internado en rehabilitación para recibir el tratamiento apropiado.



Para este proceso, se pusieron en contacto el actor Daniel Curtis Lee y el influencer Jacob “Jake” Harris, quienes buscaron nuevamente a Tylor Chase por California para llevarlo al hospital. Ambos revelaron en sus redes sociales que lograron hallarlo y trasladarlo a un centro médico local en el que recibirá ayuda y tratamiento por las próximas 72 horas.

Publicidad

"Ahora está bien cuidado. El futuro pinta prometedor. Solo necesitaba que alguien realmente hiciera algo", señaló el influenciador en una entrevista. Sin embargo, también reveló que lograr llevar al actor de Nickelodeon al centro médico no fue fácil, pues tenían que convencerlo.

Shaun Weiss, ex actor infantil que también vivió el infierno de las adicciones, los apoyó buscando una cama para Tylor en algún centro de desintoxicación. “Jake había entablado conversación con él y estaba tratando de establecer una buena relación, lo cual es difícil considerando el estado en el que se encontraba”, detalló.

Publicidad

Señalaron que después de un rato Tylor Chase empezó a ceder y aceptó ir al lugar que ellos le sugerían y tomar tratamiento. Ahora todos esperan que se mantenga en esa actitud y pueda superar esta etapa.

Daniel Curtis Lee detalló en sus redes sociales que familiares de Chase ya le habían dicho que todos sus intentos de alojarlo en hoteles o en sus propias casas para ayudarlo habían terminado de la misma manera. Sobre el logro de internarlo, resaltó que "esta noticia viene, en cierto modo, del mismo tipo que dijo hace como cinco días que había logrado llevar a Tyler a un hospital, pero resultó ser infructuoso al día siguiente. Realmente espero que todo dé fruto".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL