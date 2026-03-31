Cantante grabó el momento en el que le acomodaron la mandíbula para aliviar el estrés

A través de redes sociales se ha hecho viral el video publicado por la cantante LeAnn Rimes, quien rompe en llanto en medio de un tratamiento médico. La artista ha explicado en otras publicaciones el motivo por el que se sometió a esto y también ha calmado a quienes se han preocupado por su salud.



¿Qué le ocurrió a la cantante?

LeeAnn Rimes apareció en un video de Human Garage, una compañía especializada en maniobras fasciales, un procedimiento que consiste en técnicas manuales o de movimiento suave y lento diseñadas para liberar restricciones en la fascia (tejido conectivo). Según su página oficial, estos procedimientos tienen como objetivo aliviar dolor, reducir el estrés corporal y mejorar la movilidad mediante presión mantenida o ejercicios conscientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de sus videos más recientes, con más de 3 millones de reproducciones, muestra el momento en el que la cantante de 43 años acudió a ellos para aliviar la tensión que tenía acumulada en su mandíbula. En el video se describe el procedimiento como la "liberación profunda de mandíbula", en el que la cantante está junto al especialista Garry Lineham.

Lo que se puede ver es que la cantante está acostada, mientras el especialista, con guantes en las manos, hace presión en su mandíbula desde dentro de su boca. Hace lo mismo en ambos lados de la cara de la artista. "Tú puedes, aguanta", le dice el profesional antes de terminar el procedimiento.



En cuanto el médico termina el tratamiento, LeAnn Rimes rompe en llanto, pero después de unos segundos explica que no se debe a nada malo. "Di que esa parte de tu vida ha terminado", le instruyó el experto y ella repitió con una gran sonrisa. Por su parte, la cantante agregó que "no te das cuenta de toda la tensión que hay hasta que se va".



Publicidad

El video, por su contenido, se hizo viral en las redes sociales y muchos de los seguidores de la cantante se preguntaron cómo se encontraba después de someterse a este tratamiento. A través de publicaciones posteriores la artista y la compañía explicaron el motivo de su tratamiento y qué pasó después.

Además, publicaron otro video en el que la artista se sometió a un nuevo procedimiento para liberar la tensión alrededor de su cuello y garganta. "La garganta y el cuello son donde a menudo "embotellamos" nuestra verdad. Cuando reprimimos nuestras emociones o empujamos a través de la tensión vocal, la fascia se tensa para proteger la zona, "bloqueando" de manera efectiva nuestra energía. Usando estas maniobras para restablecer el sistema nervioso, permitimos que el tejido se suavice y que la voz fluya libremente nuevamente", explicaron en la descripción.

Publicidad

Al final de ese nuevo video se ve que la cantante está cantando tranquilamente y sin dificultad. La también actriz usó su perfil de Instagram para explicar a sus seguidores el motivo que la llevó a acudir a estos tratamientos. Señaló que, luego de un año arduo de trabajo, se sentía bastante estresada y tensionada, por lo que decidió buscar tratamientos que no solo aliviaran su dolor físico, sino también otros que no son visibles en el cuerpo.

"Escuchando a mi cuerpo y eligiendo apoyo para esta temporada de sanación, después de un año muy ocupado de giras", escribió.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL