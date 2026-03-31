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Irán lanza amenaza contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Google y Apple

La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Irán lanza amenaza contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Google y Apple
Conflicto en Medio Oriente -
AFP

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a los trabajadores de estas empresas que se alejen de sus puestos de trabajo.

"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

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La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 8:00 de la noche, hora local iraní.

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“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.

¿Qué empresas estadounidenses atacaría Irán?

Tras ese mensaje, público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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