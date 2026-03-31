Yeferson Cossio habla de la discusión que tuvo tras incidente en vuelo de Avianca: "Un espectáculo"

Pocos días han transcurrido desde que la aerolínea Avianca publicó un comunicado denunciando el caso en el que un influencer que volaba de Bogotá a Madrid, el pasado 11 de marzo, mantuvo un "comportamiento disruptivo" que conllevó a la cancelación de su tiquete de regreso. Yeferson Cossio, quien sería el involucrado en este incidente según su propio testimonio, se pronunció recientemente y dio detalles sobre lo que, acorde con su testimonio, ocurrió en este vuelo AV46.

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Inicialmente, el creador de contenido de redes sociales publicó un comunicado escrito en el que aclaró que lo ocurrido dentro de esta aeronave no tenía la intención de crear algún tipo de video o producción derivada con su trabajo, pues, según él, obedeció a un simple accidente. Los hechos, acorde con esta versión, fueron los siguientes:

"Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido", se lee en el documento publicado, a través de una historia de Instagram, desde la cuenta oficial del influenciador.



Cossio dejó claro que el elemento que se activó era un stink bomb o bomba fétida, un artefacto que, como su nombre lo indica, emite un olor desagradable una vez se activa. Ante las afirmaciones de Avianca, entidad que afirmó que este incidente fue considerado como "una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo", el hombre dijo que: "El stink bomb, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio".



La discusión que habría ocurrido tras los hechos, según Cossio

El colombiano, adicionalmente y a través de un video que publicó en Youtube, dijo que, tras el hecho, intentó ofrecer disculpas, dejando claro que no había tenido intenciones de activar aquella bomba fétida. No obstante, afirma que luego del incidente y del posterior aterrizaje en Madrid, recibió malos tratos por parte de una tripulante. Dice que se encontraba dentro del tren que deben tomar todos los pasajeros que aterrizan en este aeropuerto para reclamar sus maletas, cuando recibió el llamado de atención por parte de una de la trabajadora de Avianca que volaba con ellos. "Llegó literalmente a hacerme un espectáculo", dijo.



El creador de contenido dijo que la tripulante empezó a gritarlo frente a las decenas de personas con las que compartía este medio de transporte, y a recriminarle por sus hechos durante el vuelo. La mujer dijo que, supuestamente, lo vio grabando en el momento del aconecimiento. "Literalmente empezó a gritarme delante de todo el mundo: 'Usted tiró el pedo químico. Sí, yo sé. No me lo niegue, usted lo tiró. Vea, él es el youtuber'. (...) Usted estaba grabando, yo lo vi'", explicó Cossio, quien dijo que, ante esto, optó por guardar silencio y ofrecer disculpas sin responder a los ataques verbales.

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Cossio dijo que los viajeros que también se movían en aquel tren sacaron sus teléfonos celulares para grabar la incómoda escena, mientras que él, acorde con sus propias palabras, solo decidió esperar a que la mujer se calmara para explicarle lo sucedido. "literalmente llegó súper showsera porque yo estaba súper educado. En ningún momento le dije que no, ni negué nada, ni siquiera saqué disculpas. Yo le acepté la culpa y le decía: 'Sí, señora, podemos hablarlo de manera decente'", agregó en su video el influenciador.

Ante estas actuaciones, Avianca señaló su primer comunicado que "rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio. La aerolínea reitera su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca"; Cossio, por su parte, dijo que no tomará ninguna medida contra la aerolínea, pues reconoce su error y prefiere disculparse de corazón, pese a dejar claro que se trató de un error.

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