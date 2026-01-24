Cómo sería el primer hotel en la Luna y cuánto costaría reservar una habitación

Viajar a la Luna sigue siendo, para la mayoría de las personas, una idea lejana asociada a misiones científicas, agencias espaciales y presupuestos estatales. Sin embargo, una startup llamada GRU Space prevé que este escenario podría empezar a cambiar antes de lo que parece. Su objetivo es desarrollar alojamientos habitables en la Luna y permitir que civiles - no solo astronautas - puedan pasar allí estancias cortas en el futuro.

La empresa ha comenzado a aceptar solicitudes desde ya de personas interesadas en reservar una plaza para ese eventual hotel lunar. Aunque el coste final aún no está definido y se espera que sea muy elevado, el proceso arranca con una tasa inicial y, en caso de ser seleccionado, con un depósito que puede oscilar entre los 250.000 y el millón de dólares.



Según la compañía, ese importe sería reembolsable bajo determinadas condiciones hasta que el proyecto esté listo para recibir huéspedes.



La empresa detrás de ambicioso proyecto de hotel lunar

Detrás de GRU Space se encuentra Skyler Chan, un ingeniero formado en la Universidad de California en Berkeley, donde se graduó antes de lo previsto en Ingeniería Eléctrica e Informática. Tras finalizar sus estudios en 2025, decidió dedicar todos sus esfuerzos a un proyecto que, según explica, responde a una pregunta concreta: si gran parte del desarrollo espacial está liderado por gobiernos y grandes corporaciones, ¿qué papel puede jugar el sector privado orientado a servicios?



Durante su etapa universitaria, Chan realizó prácticas en Tesla y participó en el desarrollo de una impresora 3D financiada por la NASA que llegó a operar en el espacio. Esa experiencia le llevó a interesarse no solo por cómo llegar a otros cuerpos celestes, sino por cómo vivir en ellos. Desde su punto de vista, el verdadero reto de la exploración espacial es el transporte y la creación de infraestructuras que permitan una presencia humana sostenida fuera de la Tierra.

La hoja de ruta de GRU Space se plantea por fases. La primera misión, prevista para 2029, consistiría en enviar un pequeño cargamento tecnológico a la superficie lunar a bordo de un módulo de aterrizaje comercial. El objetivo sería probar dos elementos clave: estructuras inflables capaces de desplegarse en la Luna y un sistema para transformar el regolito, el polvo que cubre la superficie lunar, en bloques de construcción mediante procesos químicos.

Si estos ensayos resultan satisfactorios, la siguiente etapa implicaría probar un hábitat inflable de mayor tamaño, ubicado en una cavidad natural del terreno lunar. Estas formaciones podrían ofrecer protección adicional frente a la radiación y a las grandes variaciones de temperatura que caracterizan al satélite. Solo después de validar estas tecnologías, la empresa contempla lanzar su primer alojamiento habitable alrededor de 2032, con capacidad para albergar a un número reducido de personas durante estancias breves.



La compañía prevé grandes retos para el hotel lunar

En una fase posterior, GRU Space aspira a construir un edificio más permanente utilizando materiales fabricados en la propia Luna. El diseño, según ha explicado la compañía, se inspiraría en estructuras arquitectónicas clásicas de la Tierra, aunque el enfoque principal sería funcional: demostrar que es posible levantar edificaciones sólidas sin depender exclusivamente de materiales transportados desde nuestro planeta.

Una de las cuestiones y grandes retos que plantea el proyecto es su relación con las grandes naves espaciales que, en teoría, podrían llevar a los viajeros hasta la Luna. Empresas como SpaceX trabajan en vehículos capaces de transportar personas y carga con sistemas avanzados de soporte vital. Para Chan, esto no elimina la necesidad de construir instalaciones en destino. A su juicio, las naves son un medio de transporte, no un sustituto de viviendas, espacios de trabajo o infraestructuras a largo plazo.

GRU Space es una empresa joven y, hasta hace poco, contaba con una estructura mínima. Aun así, ha logrado atraer financiación inicial de Y Combinator, uno de los aceleradores tecnológicos más conocidos del mundo, lo que le ha permitido ganar visibilidad y apoyo en sus primeras etapas, pese a que el turismo lunar esté lejos de ser accesible para el público general, tal como lo plantea la empresa.

