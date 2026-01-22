Eclipse solar total de 2026: fecha exacta, duración y países donde será visible

En 2026 el cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más observados y estudiados por la comunidad científica: un eclipse solar total. La Luna se alineará de forma precisa entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar durante unos minutos y proyectando su sombra sobre una franja limitada del planeta. Este eclipse forma parte del ciclo natural de eclipses solares, pero su trayectoria, duración y momento del día lo convierten en una referencia para observadores, investigadores y autoridades científicas.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol y oculta por completo el disco solar, generando un periodo conocido como totalidad. Durante ese lapso, la luz solar disminuye de forma notable, el cielo se oscurece y se hace visible la corona solar, la capa externa de la atmósfera del Sol, que normalmente no puede observarse a simple vista. Para que esto suceda, es necesario que la alineación entre los tres cuerpos sea casi perfecta. Además, el tamaño aparente de la Luna debe ser suficiente para cubrir al Sol desde la perspectiva terrestre. Estas condiciones no se cumplen en todos los eclipses solares, razón por la cual los eclipses totales son menos comunes que los parciales o anulares.



¿Cuándo será el eclipse solar total?

El eclipse solar total está confirmado para el miércoles 12 de agosto de 2026, de acuerdo con los cálculos de la NASA y otros observatorios astronómicos internacionales. El evento se desarrollará a lo largo de varias horas si se consideran todas sus fases, desde el inicio del eclipse parcial hasta el final de la ocultación, aunque la fase de totalidad tendrá una duración máxima cercana a los 2 minutos y 18 segundos en el punto de mayor alineación. El momento exacto de la totalidad dependerá de la ubicación geográfica, ya que la sombra de la Luna se desplazará a gran velocidad sobre la superficie terrestre, cubriendo regiones específicas por breves intervalos.

Uno de los aspectos más determinantes de este eclipse es su tiempo de totalidad donde el Sol quedará completamente oculto. Fuera de esta franja, el fenómeno solo se observará de forma parcial, con una porción del disco solar aún visible. En el eclipse del 12 de agosto de 2026, el tiempo de totalidad tendrá un ancho aproximado de entre 100 y 200 kilómetros, lo que implica que pequeñas variaciones en la ubicación pueden definir si se experimenta o no la totalidad. Esta característica convierte al evento en un fenómeno altamente localizado.



¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total?

La trayectoria del eclipse comenzará en regiones del Ártico ruso, continuará sobre el océano Glacial Ártico, cruzará zonas de Groenlandia e Islandia, y luego avanzará por el océano Atlántico hasta alcanzar la península ibérica al final de la tarde, antes de extinguirse en el Mediterráneo. Este recorrido sitúa al eclipse en latitudes altas durante gran parte de su trayecto, aunque en su tramo final permitirá la observación desde áreas densamente pobladas del sur de Europa, algo poco frecuente en eclipses totales recientes. Según los datos oficiales, el eclipse podrá observarse como total, al menos de forma parcial según la localización exacta, en los siguientes territorios:



Rusia, en regiones del extremo norte.

Groenlandia, especialmente en áreas cercanas a la costa occidental.

Islandia, incluyendo zonas cercanas a Reikiavik.

España, en buena parte de su mitad norte y en las islas Baleares.

Portugal, de forma muy puntual en áreas cercanas al límite de la franja de totalidad.

España será uno de los puntos más observados del eclipse de 2026 debido a que el tiempo de totalidad atravesará su territorio de noroeste a sureste durante las últimas horas de la tarde. Ciudades y provincias del norte y noreste quedarán dentro de la banda donde el Sol estará completamente cubierto durante un breve intervalo. El eclipse culminará cerca de la puesta de sol en el Mediterráneo, lo que añadirá un componente visual particular a la observación. Este hecho convierte al evento en el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular en décadas, según registros astronómicos históricos.



Aunque la totalidad solo podrá verse desde las regiones antes mencionadas, amplias zonas del planeta observarán el eclipse de forma parcial. Esto incluye regiones de Europa occidental, norte de África, América del Norte, y áreas del Atlántico y el Ártico, donde el Sol aparecerá parcialmente cubierto por la Luna en distintos porcentajes.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL