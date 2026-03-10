Periodista colombiana sorprendió al casarse con ella misma: así fue la boda simbólica

La periodista colombiana Silvia Corzo, recordada por su paso por Noticias Caracol y Séptimo Día, sorprendió en sus redes sociales al mostrar detalles de su boda. La noticia era inesperada pues desde hace varios años la comunicadora social no solo se alejó de las pantallas, sino también de las relaciones amorosas.

Al dejarse ver en videos con un vestido de novia y en una ceremonia al aire libre, muchos se preguntaron quién sería el afortunado que llegó a la vida de la presentadora. Sin embargo, en el altar nadie esperaba a Corzo, pues la ceremonia fue una boda con ella misma, celebrando y honrando lo que ha aprendido sobre el amor propio con el paso de los años.



Así fue la boda de Silvia Corzo

En redes sociales, Silvia Corzo registró su boda a través de los ojos de los grandes amigos que la acompañaron, entre ellos, la periodista Margarita Ortega y el presentador de 'Día a Día', Iván Lalinde, quienes publicaron videos de la ceremonia con la narración de la misma Corzo sobre su decisión.

Según se conoció, la boda se llevó a cabo el pasado fin de semana en un sitio campestre, en el que Corzo reunió a su círculo más cercano para celebrar su amor propio. La expresentadora de noticias llegó luciendo un vestido en tonos claros con cuello en V y mangas largas, y fue escoltada por su hijo hacia el altar.



"Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí me acepto. Estar siempre para mí, no solo desde las palabras, sino con todo mi ser. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más ... No quiero para mí un para siempre idealizado, quiero un estoy aquí por mí y para mí cuando las cosas se pongan difíciles, quiero estar en este que es el lugar en el que no tengo que pedir perdón por ser quien soy", expresó Silvia Corzo en el altar como parte de sus votos.



La mujer que ahora es conferencista, coach y terapeuta en cuencos tibetanos y gong recalcó que esta boda simbólica no implica un cierre total al amor romántico con una pareja, pero sí una elección basada en el amor propio.

"Elijo amarme para así poder amar mejor. Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien o de alguien será para compartir mi vida desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quién soy. Hoy me hago visible para mí, porque sé que para ustedes ya lo era, eso me lo han demostrado todos estos días, desde que les dije esto que iba a hacer", expresó ante sus invitados.

En medio de la boda, también tomó la palabra su hijo Pablo Toro, quien le manifestó su admiración por esta decisión. "Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de esto que estás haciendo, escogerse a uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es y esto que estás haciendo es algo muy valiente y te admiro mucho. Así como tú me has visto crecer, yo también te he visto crecer a ti y he visto a mi mamá transformarse. Gracias por ser una maestra en mi vida, por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo".

Iván Lalinde, por su parte, compartió el video de la ceremonia con una reflexión para sus seguidores. "Mira más allá. Un mensaje hermoso para todos ¿Alguna vez te has comprometido contigo mismo o misma?".

Mientras que Margarita Ortega resaltó lo valiente e inspiradora que fue la elección de su colega y amiga. "Nadie como tú para mostrarnos el camino, como siempre y muchas veces sin darte cuenta. Gracias por ser mujer semilla, mujer inspiración, mujer estrella, mujer faro, mujer energía, mujer sanación, mujer íntegra y coherente que escogió caminar a su lado, en virtud, en auto maternaje, en alegría, en valentía y en lágrima transformada en diamante".

