Con divertido baile, transeúnte se robó el show en pleno vivo y periodista no se dio cuenta Cuando un periodista está en vivo todo puede pasar y este caso no fue la excepción. En medio de un paso a cámara, Alejandra Giraldo no estuvo sola, pues, sin darse cuenta, un transeúnte protagonizó divertido baile a sus espaldas.