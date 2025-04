Con tierno pelaje y orejitas, Juanes causó sensación al dar concierto en Medellín disfrazado de oso

Un misterioso pero tierno oso polar que había sido visto recorriendo estaciones y calles de Medellín en días recientes resultó ser, nada más y nada menos, que el cantante Juanes . El artista se disfrazó para sorprender a los usuarios del metro y presentar su nuevo sencillo 'Una noche contigo'.

La escena ocurrió el lunes 28 de abril en la tarde, cuando cubierto de un blanco pelaje abordó el sistema de transporte en la estación La Estrella. Con abrazos, gestos amables y silenciosas frases de amor impresas en carteles, el oso se abrió paso entre la sorpresa de los pasajeros hasta llegar a San Antonio, donde reveló su identidad.

Durante el trayecto, muchas personas lo vieron, se tomaron fotos, e incluso lo abrazaron, sin sospechar que tras las garras y el traje de peluche se escondía el intérprete de 'La camisa negra', uno de los artistas más reconocidos y queridos del país. Incluso hubo quienes pensaron que se trataba de una campaña ambiental o un común acto de entretenimiento callejero, por la campaña #UnOsoPorAmor, con el que acompañaba las frases.

Las palabras que había venido dejando en el sistema de transporte en días anteriores, como “Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré” o 'No te has ido y ya te extraño', comenzaron a cobrar sentido cuando el oso tomó el micrófono en la estación final y entonó con voz familiar la nueva canción.

Algunos pasajeros dejaron de caminar, otros sacaron sus celulares y varios más se acercaron con emoción. En el video compartido por el cantante en sus redes sociales, se escucha a un usuario del metro decir: 'Se me hace conocida, no sé de dónde', en referencia a la voz del oso que en ese momento interpretaba la canción.

Pocos segundos después, Juanes se quitó la máscara, y el público, entre gritos y aplausos, reaccionó con sorpresa al descubrir que se trataba del reconocido artista paisa, confirmando lo que muchos ya sospechaban.

X: @metrodemedellin - @Juanes

Según su equipo de prensa, el cantante había recorrido durante diez días distintos puntos de Medellín vestido como oso polar. "Juanes caminó anónimamente por las calles de su ciudad natal, generando una conexión única y personal con su público antes de presentar su nueva música. El oso polar no solo fue parte de esta original campaña, sino que también protagoniza el video musical de la canción, un personaje elegido para representar ese sentimiento universal del amor en el que todos podemos vernos reflejados".

El nuevo tema hará parte del duodécimo disco de su carrera, que Juanes viene preparando desde febrero. Aunque aún no hay fecha oficial para el lanzamiento completo, el artista ha adelantado que se tratará de una producción muy personal y cercana a sus raíces.

El gesto de Juanes ha sido ampliamente comentado en redes sociales, y muchos recordaron la reciente aparición de J Balvin como 'Espaisaman', un personaje con el que el reguetonero también sorprendió a sus seguidores. Antes de su concierto, Balvin se presentó disfrazado de Spiderman, con poncho y sombrero típicos de Antioquia, y le jugó una broma tanto al público como al equipo de seguridad, para luego revelar su identidad y dejar sorprendidos a muchos.