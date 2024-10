Conductor de Uber sorprende a una mujer siendo infiel y la delata por redes sociales

Un conductor de Uber se percató de la infidelidad de una pasajera con su novio y expuso todo el caso en sus redes sociales.

>>> Le invitamos a leer: Goyo aseguró que le fueron infiel: ¿Tostao, su ex, qué dijo al respecto?

El hombre, identificado como Alberto Gutiérrez, decidió publicar una fotografía en su Facebook de un ramo de flores tirado sobre la calle, acompañado con una nota.

“No las recogí porque después me la arman en la casa", dijo el conductor de Uber - Redes sociales

El conductor de Uber, que trabaja en las calles de Monterrey, México, señaló que la joven mujer se subió a su carro y llevaba un enorme ramo de flores. Cuando finalizó la carrera, según Alberto, ella tiró al suelo las rosas y una nota.

Publicidad

Alberto aseguró que la mujer que iba a bordo de su carro se subió al vehículo de otro hombre luego de arrojar al piso las flores.

En la publicación de redes sociales, Alberto escribió: “El gasto no le importó, eliminó toda evidencia y se subió a otro carro. Créeme que el otro no le va a regalar flores. Son gachas, la neta”.

Publicidad

¿Qué decía la carta que encontró conductor de Uber?

La carta que botó al piso la mujer sorprendida siendo infiel decía: “Para la persona más maravillosa. Eres bonita tal y como eres. Eres increíble. Tu sonrisa hace la diferencia y te mereces todo lo bonito en esta vida. Simplemente eres la más maravillosa. Hermosa, gracias por existir”.

La carta que dejó botada la mujer infiel - Redes sociales

Por último, el conductor de Uber dijo que no levantó las flores para no meterse en problemas con su pareja. “No las recogí porque después me la arman en la casa, pero el que quiera ir por ellas están en Patio Lincoln, enfrente de El Sol. Está lindo el ramo, se lo dieron a la chava en la noche. Están frescas todavía, pero las aventó braveada. Alguien que ande de romántico, aproveche”, mencionó.

>>> Le puede interesar: Descubrió que su esposo le fue infiel con una enfermera y lo expuso en redes sociales