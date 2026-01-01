En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan accidente en la Autopista Norte de Bogotá este 1 de enero: vehículo se volcó

Reportan accidente en la Autopista Norte de Bogotá este 1 de enero: vehículo se volcó

El accidente afectó dos de los tres carriles de la vía, generando importantes retrasos en el tráfico. Las autoridades ya trabajan para liberar la carretera y restablecer el flujo vehicular.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Vehículo se volcó en la Autopista Norte de Bogotá este 1 de enero: afectaciones en movilidad
Vehículo se volcó en la Autopista Norte de Bogotá este 1 de enero: afectaciones en movilidad. -
@BogotaTransito

Publicidad

Publicidad

Publicidad