Reportan accidente en la Autopista Norte de Bogotá este 1 de enero: vehículo se volcó

El primer día del año comenzó con una emergencia vial en el norte de Bogotá que afectó significativamente la movilidad en la Autopista Norte. A las 8:28 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad reportó el volcamiento de un vehículo en la intersección con calle 142, en sentido Norte-Sur, en la localidad de Suba. El siniestro obligó a las autoridades a intervenir de inmediato, afectando gravemente la movilidad en la zona.

El accidente se presentó en el sentido Norte-Sur de la vía, lo que generó una obstrucción de dos carriles, dificultando el paso de vehículos. A raíz de esto, las unidades de tránsito de Bogotá, incluyendo personal de la Policía de Tránsito y unidades de la Secretaría de Movilidad, se desplazaron hasta el lugar para gestionar el tráfico y coordinar la atención del incidente. Además, se solicitó la presencia de una ambulancia para brindar atención médica a los posibles heridos y una grúa para retirar el vehículo volcado.



¿Cómo está la movilidad tras accidente en la Autopista Norte de Bogotá?

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la congestión en la zona fue significativa durante los primeros minutos tras el accidente. No obstante, alrededor de las 9:15 a.m., las autoridades lograron recuperar dos de los tres carriles afectados, lo que permitió mejorar el flujo vehicular, aunque todavía se reportaba un bajo aforo en el corredor.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recordó a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y conducir con precaución, especialmente en momentos de emergencia en las vías. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que no conduzca bajo los efectos del alcohol, garantizando así una mayor seguridad vial en la ciudad.



A pesar de este contratiempo, el panorama general de la movilidad en Bogotá durante las primeras horas del 1 de enero fue positivo. La jornada festiva, como es común, estuvo marcada por un bajo volumen de vehículos en las calles. A las 7:44 a.m., la Secretaría de Movilidad reportó que las principales vías de la ciudad se encontraban despejadas, con un flujo vehicular moderado y sin mayores complicaciones.



El tránsito en las principales avenidas, como la Carrera 7, la Autopista Sur y la Avenida Suba, se mantiene fluido, lo que permite a conductores transitar sin mayores dificultades. De hecho, en las primeras horas de la mañana, muchas de las calles de Bogotá mostraban una disminución considerable en la cantidad de vehículos, un reflejo de los efectos típicos de los días festivos, donde la actividad laboral es mínima y la mayoría de los ciudadanos aún descansan después de las celebraciones de la Nochevieja.

A pesar de la baja circulación vehicular, las autoridades reiteraron su llamado a la prudencia. Insistieron en que, aunque las condiciones eran óptimas, siempre existe el riesgo de que algún imprevisto pueda ocurrir, como el accidente de tránsito en la Autopista Norte. Por ello, pidieron a los conductores que respetaran los límites de velocidad y las señales de tránsito, especialmente en las zonas donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

