Dos seguidores del fútbol americano se casan frente al estadio de su equipo favorito en EE. UU.

En una emotiva ceremonia que combinó romance y pasión deportiva, DeSiree Wheeler y Charles Bevel Jr., dos aficionados del fútbol americano en Ohio, Estados Unidos, unieron sus vidas el pasado domingo, 7 de septiembre, horas antes de que los Cleveland Browns, un equipo fútbol americano, disputara su partido inaugural de la temporada contra los Cincinnati Bengals. El lugar elegido para la boda fue el Muni Lot, un parqueadero cercano al Huntington Bank Field, el estadio del equipo; un sitio emblemático para los aficionados y el punto de encuentro donde esta historia de amor comenzó.

La pareja, conocida en la comunidad de fans como "First Lady" y "Brown Spider", respectivamente, compartió cada detalle de la celebración con el espíritu de su equipo. DeSiree, de 50 años, lució un vestido blanco adornado con detalles naranjas en la cintura, complementado con un velo que se sujetaba a una gorra blanca de los Browns. Charles, de 57 años, optó por una camisa naranja brillante, pantalones y chaleco blancos con acentos florales naranjas, una corbata blanca, y una gorra de los Browns y lentes de Spiderman. La ceremonia fue oficiada por el alcalde de Wellington, Ohio, y contó con un discurso y una oración del exreceptor de los Browns Webster Slaughter. El pastel nupcial, coronado con un pequeño casco de los Browns y una selfie enmarcada de la pareja en el estadio, reflejó la esencia de su unión.



Del dolor personal al amor en comunidad

La conexión entre DeSiree y Charles se nació en las reuniones previas a los partidos. Ambos encontraron en el amor por los Browns un refugio en etapas difíciles de sus vidas. De acuerdo con la revista People, Charles, al regresar a su hogar de infancia en Glenville, Ohio, tras un divorcio, se propuso "encontrarse a sí mismo", y los viajes a los partidos se convirtieron en una fuente de nuevas experiencias y comunidad. DeSiree, por su parte, enfrentó el síndrome del nido vacío, un conjunto de emociones negativas que experimentan los padres cuando sus hijos se independizan, además de la pérdida de su madre en 2018, buscando una comunidad que encontró en estos eventos. Tras un primer encuentro breve para una foto en Cleveland se reencontraron en un viaje a Kansas City y formalizaron su relación.

La idea de casarse antes del partido inaugural de la temporada surgió como una broma de Charles, pero rápidamente se convirtió en un plan tangible debido al significado del equipo en su relación. La noticia de la boda llegó a los oídos de la NFL, que les obsequió con dos entradas en la yarda 50. A pesar de que los Browns perdieron el partido inaugural 17-16 contra los Bengals, la pareja se mantiene optimista sobre las posibilidades de su equipo, una actitud que DeSiree describe como fundamental para ser un fan de los Browns. La luna de miel de los recién casados los llevará a Londres para ver otro partido de los Browns y tienen planes de seguir viajando para apoyar a su equipo.



Nothing like a Muni Lot wedding ahead of the Cleveland @Browns season opener 💍🏈



Congrats Charles “Brown Spider” Bevel Jr. and DeSiree “First Lady” Wheeler 👏



🎥 @ultCLEsports @MikeLucasTV pic.twitter.com/B4fnTgOZEB — I'm From Cleveland (@ImFromCle) September 7, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL