Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Dos seguidores del fútbol americano se casan frente al estadio de su equipo favorito en EE. UU.

Dos seguidores del fútbol americano se casan frente al estadio de su equipo favorito en EE. UU.

Los fanáticos de los Cleveland Browns se casaron en el parqueadero del estadio donde su historia de amor comenzó y sellaron su unión antes del partido inaugural de la temporada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:29 a. m.
Boda en un parqueadero.jpg
La pareja encontró en su amor por los Browns un refugio en etapas difíciles de sus vidas.
X: @Batman11800000/@JohnOWrightIII3