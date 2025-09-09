Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
NÉSTOR LORENZO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Venezuela vs. Colombia: ¿de quién es la arepa? Así se agita el ambiente previo al partido decisivo

Venezuela vs. Colombia: ¿de quién es la arepa? Así se agita el ambiente previo al partido decisivo

La selección Colombiana se enfrenta a Venezuela en su último partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La 'vinotinto' se prepara para buscar su primera participación mundialista, lo que ha generado diversas reacciones en redes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:22 a. m.
Comparta en:
Colombia vs Venezuela Eliminatorias
Este martes, se enfrentan Colombia y Venezuela por la última jornada de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 a las 6:30 pm.
Archivo / Instagram: @selevinotinto