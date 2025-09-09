Venezuela vs. Colombia: ¿de quién es la arepa? Así se agita el ambiente previo al partido decisivo

Colombia derrotó 3-0 a la selección de Bolivia el pasado jueves en Barranquilla, resultado con el cual logró conseguir su pase directo al Mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026. Por lo que este martes, la ´tricolor’ debe cumplir con su último partido de las eliminatorias, midiéndose a la selección venezolana.

Este encuentro ha sido muy llamativo para estos dos países históricamente, debido a que ambos comparten sus raíces y manejan una cultura muy similar, lo que ha llevado a la construcción de una sana rivalidad, por lo que este enfrentamiento no es la excepción. Así que en redes sociales se han generado diversos comentarios referentes a esta Eliminatoria debido a que Venezuela depende de este último partido para tener chances de clasificarse por primera vez en su historia a una cita mundialista.



¿Cómo está la tabla?

Al finalizar la fecha 17, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Argentina lidera la eliminatoria con 38 puntos, le siguen Brasil, con 28; Uruguay, con 27; Ecuador, con 26 unidades; Colombia, con 25 puntos al igual que Paraguay, que está de sexto, mientras que la séptima plaza, que determina cuál es la selección que disputará el repechaje, se encuentra momentáneamente Venezuela y sus 18 puntos, seguido muy de cerca con Bolivia, que tiene 17 unidades.

Hasta el momento, tanto Venezuela como Bolivia tienen la posibilidad de jugar el repechaje, pero, ¿qué necesita cada selección para pasar? Por el momento, Venezuela debería ganarle a Colombia para asegurar su cupo, por el lado de Bolivia, que se enfrenta en su territorio a Brasil, debería sacar una victoria contra la ‘canarinha’ y esperar que Venezuela pierda o empate contra Colombia.



Las reacciones en redes

Esta final tan cerrada ha generado miles de reacciones en redes sociales por parte de varios usuarios, lo que ha creado una mística previo a este duelo colombo venezolano, llegando a involucrar el ya famoso mundial de desayunos realizado por el streamer español Ibai Llanos, donde algunos usuarios deciden aceptar que "la arepa es oficialmente Colombiana" si la 'tricolor' se deja vencer en esta última jornada. Este choque, que se podrá ver por la plataforma de DITU, por la señal de Caracol Televisión y Gol Caracol, tendrá lugar a las 6:30 pm, en el estadio Metropolitano de Mérida, en Venezuela.



Dónde Venezuela le gane a Colombia jajajajajajaajajajajajajaja

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL