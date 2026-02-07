Extraditan a ‘Ñoño’ a Colombia: lo buscaban como señalado del asesinato de su hija de 4 años

Migración Colombia informó, en la mañana de este 7 de febrero, sobre la extracción desde Chile a Colombia de Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido con el alias de Ñoño, quien es señalado como el cabecilla de la estructura criminal Los Shottas y hacía parte del cartel de los más buscados en Buenaventura, Valle, territorio donde ese grupo delinque.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea: Revelan detalles del crimen del exnarco Santiago Gallón en México: "Un solo disparo")

A Flórez Moreno lo buscaba la justicia colombiana luego de ser requerido por las autoridades por el secuestro, tortura y asesinato de su hija de cuatro años en Buenaventura. Además, registra procesos pendientes por desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte ilegal de armas y extorsión.



Por alias Noño, la Gobernación del Valle del Cauca ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera su captura. No obstante, el delincuente huyo del país.



El crimen de la menor, de acuerdo con la información de la Policía Nacional, ocurrió en mayo del 2024. Según se estableció, la niña fue asesinada con un elemento contundente, tipo correa, presentando múltiples lesiones en su cuerpo. Inicialmente, los familiares del implicado reportaron el hecho como un supuesto accidente doméstico (caída por las escaleras), versión que fue descartada por Medicina Legal tras la necropsia.

Publicidad

(Además: Jhon Viáfara quedó en libertad, tras años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico)

Sin embargo, tras varios meses de investigación, las autoridades establecieron que Flórez Moreno residía en el sur del continente, lo que llevó a la emisión de una circular roja de Interpol. Incluso, era considerado uno de los delincuentes más buscados en Argentina y Chile.

Publicidad

De acuerdo con Migración, el operativo de extradición se realizó gracias a la cooperación internacional con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol. Tras su llegada al país, Flórez Moreno quedó a disposición de las autoridades colombianas para que responda ante la justicia por los crímenes pendientes en su contra.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, detalló que “este resultado hace parte del fortalecimiento de la política de cooperación internacional y lucha contra la impunidad impulsada por el Gobierno. ‘Ñoño’ es uno de los jefes de Los Shottas, uno de los principales grupos criminales de Buenaventura, donde es temido debido a su feroz y violenta rivalidad con el otro grupo los Espartanos.

La Policía también informó que alias Ñoño cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 20 años, iniciándose en el grupo delincuencial ‘Los Chiquillos’. Posteriormente, desde hace 10 años integraba Los Shottas, donde llegó a ser su tercer cabecilla.

NOTICIAS CARACOL