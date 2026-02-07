El cambio físico de Jhon Viáfara tras regresar a Colombia luego de condena en Estados Unidos

Jhon Viáfara pasó de la gloria en el fútbol colombiano, e incluso en el inglés, para estar en el foco de un mediático caso por narcotráfico que lo terminó encarcelando en Estados Unidos. El deportista, luego de su retiro, enfrentó la severidad de la justicia estadounidense por vínculos con el narcotráfico, resultando preso por cerca de 8 años. No obstante, este 7 de febrero de 2026 se conoció que recuperó la libertad.

El volante Jhon Viáfara fue una figura central del fútbol colombiano, recordado principalmente por ser el motor del Once Caldas que conquistó la Copa Libertadores de América en 2004. Su desempeño en aquella final contra Boca Juniors, donde anotó un gol histórico, lo consagró como un ídolo nacional.

Además de su éxito en Manizales, Viáfara tuvo una trayectoria destacada en clubes como el América de Cali, el Deportivo Cali y el balompié europeo. Su talento lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Colombia, convirtiéndose en un referente de una generación de mediocampistas de potencia y llegada.



La caída de Jhon Viáfara

Sin embargo, tras su retiro de las canchas en 2015, su vida tomó un rumbo oscuro. Según las investigaciones de la DEA y la policía antinarcóticos, Viáfara fue tentado por narcotraficantes para invertir en negocios ilícitos y triplicar su fortuna. Dentro de la organización criminal, era conocido con el alias de El Futbolista.



Los delitos que se le endilgaban estaban directamente relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Las autoridades determinaron que Viáfara no era un simple colaborador, sino un coordinador logístico clave en una estructura criminal liderada por un hombre conocido como alias La Vaca.

Su función principal consistía en gestionar la infraestructura necesaria para el envío de droga: era el encargado de conseguir aeronaves, embarcaciones y rutas de salida en zonas estratégicas como Nariño, Tumaco y el Urabá antioqueño (Apartadó y Turbo).

Además, se le acusó de manejar la "nómina" de la organización, encargándose de pagar a los motoristas, pilotos de aeronaves y otros traficantes implicados en la operación. Se estima que bajo su coordinación se enviaron cerca de tres toneladas de cocaína hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, trabajando en alianza directa con el Cártel de Sinaloa de México. Las interceptaciones telefónicas revelaron que esta organización generaba ingresos ilegales mínimos de 28 millones de dólares.

Jhon Viáfara, antes y después. Colprensa y X de Dinas.

La captura, la extradición y las pruebas en su contra

Tras dos años de seguimiento, Viáfara fue capturado en Jamundí, Valle del Cauca, en 2019. Durante la investigación, se descubrieron fotografías donde el exjugador posaba con armas de fuego, proyectando una imagen de "capo" que contrastaba con su pasado deportivo.

A pesar de que Viáfara negó inicialmente los cargos y afirmó no conocer a sus cómplices, las pruebas de la DEA, que incluían grabaciones de audio y rastreos de rutas, fueron contundentes. En enero de 2020, fue extraditado desde la cárcel La Picota en Bogotá hacia una corte en Texas, Estados Unidos, para responder por estos delitos.



La libertad de Jhon Viáfara

El capítulo carcelario de Viáfara, hoy de 47 años, llegó a su fin a principios de febrero de 2026. La noticia de su liberación fue confirmada por el periodista Jaime Orlando Dinas, quien compartió una imagen junto al exvolante en libertad y en un entorno familiar. En la imagen se le ve un notorio cambio físico. Si bien siempre fue un jugador delgado, en la fotografía reluce mucha más ese rasgo.

