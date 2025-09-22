En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Esperanza Gómez reveló que puede terminar en silla de ruedas por una enfermedad: "Quedo paralizada"

Esperanza Gómez reveló que puede terminar en silla de ruedas por una enfermedad: "Quedo paralizada"

Aunque le han recomendado operarse la columna vertebral, la actriz de cine para adultos confesó que siente miedo: "Yo quiero esperar para que haya algo mucho más práctico y que me pueda solucionar".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Esperanza Gómez reveló que podría terminar en silla de ruedas por enfermedad
Esperanza Gómez reveló que podría terminar en silla de ruedas por enfermedad -
Tomada de Instagram @yoesperanzagomez

Publicidad

Publicidad

Publicidad