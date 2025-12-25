En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
QUEMADOS DICIEMBRE
RECARGO NOCTURNO
GRIPE H3N2
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump ordenó ataque “poderoso y mortal” contra terroristas de ISIS en Nigeria: esto se sabe

Trump ordenó ataque “poderoso y mortal” contra terroristas de ISIS en Nigeria: esto se sabe

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, respaldó la decisión y aseguró que las Fuerzas Armadas actuaron bajo órdenes directas del presidente Donald Trump.

Por: EFE
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Trump ordenó ataque “poderoso y mortal” contra terroristas de ISIS en Nigeria: esto se sabe
Hizo el anuncio en redes sociales-
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad