Concierto Mi Promesa 2 en homenaje a Yeison Jiménez: artistas confirmados para el show

El concierto 'Mi Promesa 2.0', previsto inicialmente como el segundo gran show de Yeison Jiménez en el estadio El Campín, se realizará finalmente el 31 de enero de 2026 como homenaje póstumo al cantante de música popular, fallecido el 10 de enero en un accidente aéreo. El evento, organizado por Eventos Sírvalo Pues, mantendrá la estructura y la puesta en escena que el propio artista había planeado antes de su muerte.

Artistas que estaban confirmados antes de la muerte de Yeison Jiménez

De acuerdo con declaraciones de la productora y del equipo de prensa del artista, varios invitados ya estaban confirmados para la fecha original del concierto, programada para marzo. Entre ellos figura Álex Campos, cantante de música cristiana, quien fue mencionado directamente por los organizadores como uno de los artistas con participación prevista en 'Mi Promesa 2.0'. También estaba contemplada la presencia de Jhonny Rivera, uno de los artistas más cercanos a Yeison Jiménez en la escena de la música popular. Sin embargo, Rivera confirmó públicamente que no podrá asistir al homenaje debido a un compromiso previamente adquirido en San Cristóbal, Venezuela, en la misma fecha del evento.



Artistas que no asistirán al homenaje 'Mi Promesa 2.0'

Otro de los nombres que generó expectativa fue Pipe Bueno, quien participó en homenajes previos al cantante, como el realizado en el Movistar Arena. No obstante, Pipe Bueno anunció a través de sus redes sociales que no estará en El Campín, ya que ese día será el artista central del espectáculo de medio tiempo del denominado “Partido de la Historia”, en Medellín. La ausencia de estos dos artistas fue confirmada antes del evento y comunicada directamente por ellos, lo que llevó a la producción a ajustar el desarrollo del homenaje sin modificar la fecha ni la estructura general del concierto.

Artistas confirmados en 'Mi Promesa 2.0' y especulaciones

Aunque la organización no ha publicado un cartel definitivo con todos los nombres, distintos medios han reportado una lista de artistas que estarían invitados o en conversaciones avanzadas para participar en el homenaje. Entre los nombres mencionados por fuentes cercanas a la producción y citados por medios nacionales se encuentran:



Chayín Rubio, cantante mexicano.

Pasabordo, dúo antioqueño con cercanía al público del artista.

Álex Campos, cantante de música cristiana que ya había sido confirmado antes del fallecimiento del artista.

Andy Rivera, cantante de reguetón.

Natalia Jiménez, cantante española que expresó públicamente su admiración por Yeison Jiménez y lloró su muerte.

Además, seguidores y medios han especulado sobre la posible presencia de Luis Alfonso, Marbelle, Nelson Velásquez, Grupo Firme, Luis Ángel El Flaco y hasta Maluma, aunque esta información aún no ha sido confirmada.



El papel central de la banda de Yeison Jiménez

Más allá de los artistas invitados, la organización ha confirmado que el eje del concierto será la banda oficial de Yeison Jiménez, encargada de interpretar el repertorio que el cantante dejó preparado. Según la productora, el show mantendrá la puesta en escena que el artista diseñó, incluyendo orden musical, arreglos y momentos clave del espectáculo.

A pocas horas del evento, 'Mi Promesa 2.0' se perfila como un homenaje en el que no todos los nombres serán anunciados con anticipación, priorizando el cumplimiento del espectáculo y el tributo a la figura de Yeison Jiménez. La organización ha insistido en que el concierto busca honrar su legado y cumplir un proyecto que el artista dejó completamente estructurado.

