EVA Love Edition: Bogotá se prepara para vivir festival de moda, diseño y estilo de vida

Bogotá volverá a convertirse en el epicentro del emprendimiento y la creatividad con la llegada de la Feria EVA Love Edition, que se celebrará en dos fines de semana consecutivos, del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre de 2025.

En esta ocasión, el circuito ferial abarcará más de 15.000 metros cuadrados, conectando el tradicional boulevard del Parque 93 con el renovado pabellón de la 94, donde estará ubicado EVA Home & Decor, un espacio de 900 m² que reúne lo más innovador en diseño y ambientación para el hogar.

La feria contará con la participación de más de 480 emprendimientos que van desde moda y joyería de autor hasta gastronomía, bienestar, tecnología y decoración. Firmas como Kitara, Bethel Minimal y Orbon en moda femenina; Filamental, Alda & Romera y Trazzo en joyería; y Aurora Pro Makeup, Le Petit Perfumes y Casa Ocho en bienestar, hacen parte de la nutrida lista de marcas que mostrarán sus propuestas. En moda masculina estarán presentes nombres como Palms Capra, Degody y Minka, mientras que en el pabellón de diseño para el hogar se destacan In Salone, La Miscelánea, Supellex y Maison Manzilin.



Música, experiencias y gastronomía

Más allá de las compras, EVA se consolida como un festival de experiencias. Para esta edición se ofrecerán más de 40 presentaciones musicales gratuitas, con géneros que van del jazz y el blues al son cubano, el flamenco, el rock y la música clásica. Artistas como Andrey Serrano, Alejandro Saavedra, Pablo Watusi y colectivos como Bauxite Jazz y Radio Bondage acompañarán la programación, junto a invitados internacionales de Argentina y Francia. Además, habrá DJ sets a cargo de Paquita Gallego, Monte Olimpa y Echoselector, entre otros.



El área gastronómica, distribuida en cinco zonas, reunirá a más de 70 propuestas culinarias. Entre ellas destacan Matchamor, proyecto de la actriz Katherine Porto, y Sanse, liderado por Olga Lucía Vives, que se suman a la amplia oferta de sabores y experiencias diseñadas para compartir en familia o con amigos.

EVA también será escenario para el encuentro con celebridades e influencers que han incursionado en el mundo empresarial, como Paula Andrea Betancur, Kika Nieto, Alejandra Ávila y María Manotas, quienes presentarán sus marcas y tendrán contacto directo con el público.

En paralelo, las marcas patrocinadoras desarrollarán activaciones interactivas: Maybelline llevará su concepto Teddy Effect, Coordinadora personalizará chaquetas en jean, HP tendrá estaciones de inteligencia artificial para fotografía y Remington aprovechará el evento para lanzar un nuevo producto de belleza.

Tras el éxito de su edición Spring 2025, que reunió a más de 350.000 visitantes y generó ventas por $18.000 millones, la organización proyecta un crecimiento del 20% en asistencia y superar los $20.000 millones en ventas en esta versión Love Edition. El evento también refuerza su compromiso social con el apoyo a la Fundación INTI, que trabaja en la rehabilitación integral de sobrevivientes de quemaduras en Colombia, ofreciendo cirugías reconstructivas, terapias y traslados para atención especializada en el extranjero.

Con aliados como Bancolombia, Maybelline, Vichy, Tous, Moët & Chandon, HP, Remington y Cine Colombia, entre otros, la Feria EVA se ratifica como el festival de emprendimiento, moda, gastronomía y lifestyle más grande del país: un escenario donde la innovación y los negocios se encuentran con la cultura y las tendencias.

