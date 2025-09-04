Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / EVA Love Edition: Bogotá se prepara para vivir festival de moda, diseño y estilo de vida

EVA Love Edition: Bogotá se prepara para vivir festival de moda, diseño y estilo de vida

La feria se realizará a cabo del 11 al 14 y del 18 al 21 de septiembre de 2025.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:03 p. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Feria Eva
La feria reúne todo tipo de diseño.
Sumistrada.