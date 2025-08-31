Evacúan vuelo de Avianca en Bucaramanga por pasajero con conducta sospechosa: "Nos amenazó"

El vuelo 8579 de Avianca, programado para despegar en la tarde de este domingo 31 de agosto, desde el aeropuerto internacional Palonegro, ubicado en Lebrija (Santander), con destino a Bogotá, se vio obligado a retrasar su salida y evacuar a sus ocupantes por una situación inesperada a bordo, pues minutos antes del despegue, cuando la mayoría de los pasajeros ya se encontraban ubicados en sus respectivos asientos y la tripulación iniciaba los últimos preparativos para iniciar el rodaje hacia pista, uno de los viajeros se levantó de manera repentina y comenzó a hablarle al resto de personas en la cabina.

El hecho fue denunciado en redes sociales por varios de los pasajeros y por la actriz Katherine Porto. Testigos indicaron que el joven tenía una actitud descrita como nerviosa y errática, que generó preocupación entre los ocupantes. Vestido con una gorra beige, pantalón gris, zapatos negros y una maleta que aún tenía las etiquetas de compra, el joven empezó a pronunciar frases que rápidamente encendieron las alarmas entre los pasajeros.



Vuelo de Avianca fue evacuado en Bucaramanga por pasajero

Vestido con una gorra beige, pantalón gris, zapatos negros y una maleta que aún tenía las etiquetas de compra, el joven empezó a pronunciar frases que rápidamente encendieron las alarmas entre los pasajeros: "Esto yo lo hago por ustedes", fue una de las declaraciones que más preocupación causó entre los asistentes, según el testimonio que una pasajera en el avión indicó a El Tiempo. Posteriormente, el hombre continuó diciendo: "Me acuerdo de todos ustedes, voy a ir a buscarlos".

Estas expresiones, sumadas al hecho de que el sujeto parecía extremadamente ansioso y que cargaba objetos recién comprados, fueron interpretadas por las autoridades como una posible amenaza. Aunque no se mencionó directamente ningún arma o elemento peligroso, el comportamiento fue suficiente para que algunos de los pasajeros empezaran a manifestar temor, incluyendo a una mujer embarazada que, según los relatos, se mostró visiblemente afectada por la situación.



Según la denuncia en redes sociales de la actriz Katherine Porto, el joven "se subió al avión diciendo que a nosotros no nos convenía que él viajara con nosotros porque él quería ver a su familia y si nosotros queríamos ver a la nuestra teníamos que dejar que él no viajara. Este chico dice que no nos conviene viajar en este avión, que nosotros veremos si se queda o se baja, nos amenazó y estamos encerrados en este avión", relató la presentadora en sus historias de Instagram.



El altercado fue grabado por usuarios del vuelo

La tripulación, siguiendo los protocolos de seguridad, detuvo el procedimiento de despegue e informaron a las autoridades competentes dentro del aeropuerto. Mientras se decidía cómo actuar, algunos pasajeros comenzaron a grabar lo que sucedía en la cabina. En algunos de los videos que luego circularon por redes sociales se observa cómo el ambiente se volvió tenso, con pasajeros preocupados e incluso discutiendo entre ellos.

Uno de los videos grabados desde la parte delantera del avión muestra a un pasajero increpando directamente al joven, reclamándole por su conducta y señalando que estaba generando miedo entre los demás ocupantes. En el registro se escucha: "Escandaloso, niño cristal, no queremos que te quedes, traumatizado, no le metas miedo a la gente. Metiéndole terror a la gente, a una embarazada, vaya y cuide a su familia, cállate, que nadie quiere oírte".

Los pasajeros del vuelo AV8579 de Avianca, ruta Bucaramanga-Bogotá vivimos momentos de terror por cuenta de este extraño sujeto que pidió bajarse del avión. Estaba justo detrás mío. Nos decía que “no lo hacía por él”, sino por nosotros. pic.twitter.com/5wSxkDCYjy — Paula Rozo (@pau_r_rozo) August 31, 2025

Debido a la situación, Avianca decidió evacuar el avión por completo mientras se realizaban las verificaciones necesarias. Personal de seguridad aeroportuaria, junto con la Policía Nacional y un equipo médico, ingresaron a la aeronave para abordar al pasajero alterado y retirarlo del lugar. Además, según fuentes consultadas por El Tiempo, el hombre no portaba ningún arma, ni de fuego ni blanca, y fue trasladado a una clínica para una evaluación de su estado de salud mental.

La situación fue tratada con precaución por las autoridades, dada la naturaleza de las declaraciones del hombre. Tras la evacuación, y una vez se descartó cualquier tipo de amenaza para la seguridad del vuelo, la aerolínea Avianca reubicó a los pasajeros y reprogramó la salida del avión y no se informó de heridos ni de daños materiales. Fuentes de la Policía de Bucaramanga indicaron al medio citado que el pasajero fue detenido por causar pánico en un espacio público y que, a pesar de no representar un peligro físico, su comportamiento había generado una situación que requería intervención inmediata.

