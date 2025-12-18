Mujer descubrió 520 infidelidades de su esposo y las convirtió en un cómic viral

Japón fue testigo de una historia matrimonial que trascendió la esfera privada para convertirse en un fenómeno de las redes sociales y en una publicación editorial con potencial lucrativo. Nemu Kusano, una ama de casa japonesa, se ha hecho famosa al convertir las infidelidades de su esposo en una historia narrativa y animada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La vida de esta mujer ya estaba marcada por la dificultad de cuidar a un hijo que padece una enfermedad extremadamente rara —con menos de 30 casos documentados globalmente—, cuando una crisis llegó a su matrimonio a causa de la infidelidad sistemática de su esposo. Lejos de sucumbir al dolor, Kusano canalizó esta tragedia en una poderosa tira cómica, encontrando curación y empoderamiento a través del arte.



¿Cómo descubrió las infidelidades?

Nemu Kusano conoció a su esposo a través de amigos y, al comienzo de la relación, depositó en él una plena confianza, convencida de que jamás la traicionaría, pues lo consideraba "serio y tímido". Tras el matrimonio, la pareja tuvo un hijo y la rutina de la pareja se vio drásticamente alterada por las necesidades de cuidado especiales del menor.

Debido a que su esposo solía pasar largas horas fuera de casa o trabajando hasta tarde, Kusano asumió en solitario toda la responsabilidad del cuidado de su hijo.



La confianza que la mujer tenía en su esposo se quebró el día en que un incidente dejó a la vista la doble vida del hombre. Kusano descubrió condones y afrodisíacos escondidos en el bolso de su cónyuge. A esto se sumó el hallazgo de notificaciones sospechosas en su teléfono, provenientes de una aplicación de citas.



Cuando lo confrontó, el hombre se puso a la defensiva y le dijo que sus aventuras extramatrimoniales eran simplemente una forma de manejar el estrés laboral. "Solo estaba desahogando el estrés afuera, no trayendo el estrés a casa", le dijo, según retrató la mujer en sus historietas.

Publicidad

La falta de arrepentimiento por parte de su esposo y sus justificaciones hicieron que la rabia de Kusano creciera. La mujer se dedicó a investigar minuciosamente los registros de llamadas y mensajes de su esposo, descubriendo así que el hombre sostuvo 520 relaciones extramatrimoniales. Las aventuras involucraban a varias mujeres entre las que habían prostitutas hasta actrices de películas para adultos.

Aunque la mujer en primera medida quería venganza, luego pensó que sus acciones podrían perjudicar a su hijo, así que decidió llevar a su esposo a terapia. El diagnóstico fue determinante: el esposo padecía adicción al sexo, una condición que, según se determinó, había comenzado durante su etapa escolar.

Publicidad

Kusano intentó entender el problema de su esposo y su realidad, pero a pesar de su intento por salvar la comunicación en pareja y asistir a terapia, siempre por el bien de su hijo, finalmente tomó la decisión de separarse de su marido y criar a su hijo de forma independiente.



El arte como terapia

Entre los años 2022 y 2023, Kusano se dedicó a convertir toda su experiencia de vida y dolor en una narrativa visual. Con el apoyo del artista de manga Piroyo Arai, Kusano transformó su historia en un cómic. Este proceso artístico no solo fue un ejercicio creativo, sino también una vía para la curación personal.

Lo que comenzó como una terapia se convirtió rápidamente en un proyecto comercial viable y exitoso en redes sociales. La historia de Nemu Kusano se viralizó en redes sociales, donde ha resonado profundamente entre el público femenino, inspirando a muchas otras mujeres.

Los cómics basados en su vida fueron impresos, publicados y vendidos en el mercado a partir de enero de 2025. Para Kusano, el resultado final es de profunda satisfacción personal, independientemente de las adversidades. Ella ha declarado: "Pase lo que pase, no me arrepiento de haber hecho lo mejor que pude para criar a mi adorable hijo".

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.