'Emily en París' regresa con su quinta temporada en diciembre: tráiler y fecha de estreno

La serie Emily en París, una de las producciones más queridas por la audiencia en el catálogo de Netflix, ha confirmado la fecha de lanzamiento de su quinta temporada. Los seguidores de la consultora de marketing Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, podrán presenciar el inicio de sus nuevas aventuras este diciembre.



Esta nueva entrega trae nuevos desafíos para Emily Cooper, llevando su historia para Roma. Según el creador de la serie, Darren Star, la quinta temporada está pensada como una "historia de dos ciudades," donde tanto París como Roma actuarán como ejes centrales de la trama. Además, la ciudad de Venecia se suma como un escenario complementario en el recorrido que la serie ofrece a los espectadores.



¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Emily en París?

Anteriormente, Netflix confirmó en sus redes sociales que 'Emily in Paris' ya tiene la fecha de regreso con su temporada 5, la cual se lanzará el próximo 18 de diciembre en la plataforma de streaming. Un estreno que entusiasma a los seguidores más fieles de la serie.



¿De qué se trata esta nueva temporada de Emily en París?

El corazón de la trama en esta ocasión girará en torno a la adaptación de Emily a un nuevo reto personal, dirigir la prestigiosa Agence Grateau en la capital italiana. Este nuevo cargo no solo exigirá más que entusiasmo y creatividad, sino que también pondrá a prueba su capacidad de liderazgo y resiliencia.

Adicionalmente, los conflictos personales y sentimentales que han caracterizado la serie continuarán siendo un foco central. La temporada profundizará en la compleja relación de Emily con Gabriel, interpretado por Lucas Bravo, además de introducir nuevos lazos románticos, como su conexión con Marcello, personaje a cargo de Eugenio Franceschini.

Los responsables de la serie, liderados por Darren Star, reconocido por producciones icónicas como Sex and the City, dominan el arte de sostener el misterio y construir un universo visual cautivador, por lo que todo apunta a que la quinta temporada volverá a envolver a los seguidores en un despliegue de alta costura, paisajes de ensueño y, por supuesto, nuevos enredos sentimentales.



El vestuario, siempre un elemento clave en esta producción, reflejará la transición cultural de Emily, quien deberá adaptar su estilo al clima y la sensibilidad italiana, incorporando incluso referencias del cine de ese país. Lily Collins ha mencionado que esta evolución estilística simboliza el crecimiento personal de su personaje, mostrando a una Emily más audaz y valiente, lo cual se comunica visualmente a través de la ropa.



El anuncio de la llegada de Emily en París se produce en un cierre de año en el que Netflix ha buscado cautivar a sus sucriptores con diferentes profucciones, cómo lo fue el lanzamiento de Estado de Fuga 1986 o el próximo lanzamiento de los episodios finales de Stranger Things.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL