Faltan 85 segundos para estar más cerca del apocalipsis, según el Reloj del Juicio Final

El Boletín de los Científicos Atómicos anunció que el Reloj del Juicio Final fue ajustado a 85 segundos antes de la medianoche, la posición más cercana al colapso global desde que este símbolo fue creado en 1947. Según indicó Doomsday Clock, esta es una herramienta simbólica creada para advertir sobre la proximidad de una catástrofe global provocada por acciones humanas y la medianoche representa el punto de no retorno, mientras que los segundos restantes indican cuán cerca se considera que está la humanidad de una crisis de alcance planetario.

Desde su creación, la manecilla del reloj ha sido modificada 27 veces. En 2026, el ajuste a 85 segundos antes de la medianoche marca el momento más peligroso registrado hasta ahora. La decisión fue tomada por la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, un grupo compuesto por especialistas en armamento nuclear, clima, biotecnología y tecnologías disruptivas, en consulta con científicos de renombre internacional, incluidos premios Nobel y se debe a un deterioro simultáneo en áreas clave como el riesgo nuclear, el cambio climático, las amenazas biológicas y el uso no regulado de tecnologías emergentes.



"Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe. En lugar de atender esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas. Los acuerdos globales, alcanzados con tanto esfuerzo, se están derrumbando, acelerando una competencia entre grandes potencias donde el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional", se lee en el informe.



¿Qué significa que el 'Reloj del Juicio Final' marque 85 segundos antes de la medianoche?

Según el análisis presentado en 2026, el último año estuvo marcado por un aumento de tensiones entre potencias con armas nucleares. Conflictos armados activos, discursos agresivos y la erosión de acuerdos de control de armamentos contribuyeron a un escenario de "tendencias adversas", según se lee en el informe.



Riesgo nuclear

Durante 2025 se registraron varios conflictos regionales que involucraron directa o indirectamente a países con armas nucleares. La guerra entre Rusia y Ucrania continuó mostrando tácticas militares inéditas, acompañadas de referencias al posible uso de armas nucleares. "Las tendencias negativas, antiguas y nuevas, se intensificaron, con tres conflictos regionales que involucraban a potencias nucleares y que amenazaban con escalar", indicó la junta en el boletín.



En el sur de Asia, India y Pakistán protagonizaron un nuevo episodio de violencia tras un ataque terrorista ocurrido en territorio indio. El conflicto, que duró menos de cuatro días, marcó un precedente por el uso de drones y misiles en enfrentamientos entre dos potencias nucleares. Aunque se alcanzó un alto el fuego, científicos advierten que las doctrinas nucleares de ambos países, sumadas a campañas de desinformación, mantienen abierta la posibilidad de futuras crisis.

Y en junio de 2025, Israel y Estados Unidos realizaron ataques aéreos contra instalaciones iraníes vinculadas al programa nuclear del país. El Boletín señala que, sin una estrategia política clara para resolver las disputas en torno al programa iraní, las acciones militares podrían haber tenido el efecto contrario al buscado, incentivando un desarrollo nuclear encubierto. "La competencia estratégica entre las principales potencias da señales de convertirse en una carrera armamentista a gran escala".



Cambio climático

El Boletín advierte que el cambio climático sigue avanzando a un ritmo alarmante y que las respuestas políticas han sido calificadas como insuficientes o contraproducentes. La decisión se apoyó, entre otros factores, en el agravamiento del cambio climático que incluye algunas de las siguientes variables:



2024 fue el año más cálido en 175 años de registros, confirmando una tendencia de calentamiento acelerado.

confirmando una tendencia de calentamiento acelerado. Los océanos absorbieron cerca del 90% del exceso de calor, alcanzando temperaturas superficiales máximas, mientras el nivel medio del mar registró su punto más alto desde que existen mediciones satelitales.

alcanzando temperaturas superficiales máximas, mientras el nivel medio del mar registró su punto más alto desde que existen mediciones satelitales. Se declaró la extinción del glaciar Conejeres en Colombia y la desaparición total de los glaciares de Venezuela.

y la desaparición total de los glaciares de Venezuela. Se registraron más de 60.000 muertes por calor en Europa, más de 850.000 personas desplazadas por inundaciones en África y Brasil, y un aumento drástico de desastres climáticos en Estados Unidos.

A pesar de estas señales, las respuestas políticas han sido calificadas por la organización como insuficientes o contraproducentes. El Boletín expresó además una preocupación particular por el retroceso de la política climática y científica en Estados Unidos, citando recortes a la investigación, la mitigación y los sistemas de monitoreo climático. Además, la COP30 reconoció por primera vez la posibilidad de que el mundo supere el límite de 1,5 °C de calentamiento, sin establecer mecanismos claros para evitarlo.



Amenazas biológicas

El Boletín de los Científicos Atómicos indicó que en el último año, cuatro desarrollos han intensificado la preocupación por el aumento de riesgos biológicos a nivel mundial.



Vida espejo: En 2024, investigadores alertaron sobre el peligro potencial de la llamada "vida espejo", organismos sintetizados en laboratorio que podrían escapar a los mecanismos naturales de control y causar daños irreversibles a los ecosistemas. Hasta ahora, no existe un acuerdo internacional para regular este tipo de investigaciones.

En 2024, investigadores alertaron sobre el peligro potencial de la llamada "vida espejo", organismos sintetizados en laboratorio que podrían escapar a los mecanismos naturales de control y causar daños irreversibles a los ecosistemas. Hasta ahora, no existe un acuerdo internacional para regular este tipo de investigaciones. IA aplicada a biología: Los modelos de inteligencia artificial avanzados pueden diseñar proteínas y virus, y actualmente existen pocas salvaguardas para evitar su uso malicioso.

Los modelos de inteligencia artificial avanzados pueden diseñar proteínas y virus, y actualmente existen pocas salvaguardas para evitar su uso malicioso. Armas biológicas "patrocinadas por Estados": La falta de refuerzo y cooperación en la Convención sobre Armas Biológicas, junto a la opacidad y violaciones internacionales, aumenta el riesgo de que países desarrollen o desplieguen armas biológicas.

La falta de refuerzo y cooperación en la Convención sobre Armas Biológicas, junto a la opacidad y violaciones internacionales, aumenta el riesgo de que países desarrollen o desplieguen armas biológicas. Debilitamiento de la salud pública en EE. UU.: Recortes en financiación, reducción de vigilancia y pérdida de confianza pública han reducido la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas biológicas y pandemias.

Tecnologías disruptivas

La inteligencia artificial es definida por el boletín como una de las innovaciones más transformadoras y, a la vez, más inquietantes del presente. Su expansión en campos científicos y tecnológicos ha acelerado descubrimientos de alto impacto, como la predicción de estructuras biológicas complejas y el diseño de nuevas moléculas. Sin embargo, esa misma capacidad puede volverse peligrosa si se utiliza para crear agentes biológicos inéditos o para facilitar ataques sofisticados, ya sea en laboratorios o en escenarios de conflicto.

El posible uso de la IA para diseñar patógenos, su incorporación en sistemas militares y su impacto en la desinformación generan inquietud entre los expertos. "Quizás la preocupación más inmediata sea la rápida degradación de la infraestructura y la experiencia en salud pública de Estados Unidos", indicó el informe, además del hecho de que la política estadounidense ha cambiado su enfoque hacia la IA, indicando el "potencial de acelerar el caos y la disfunción existentes en el ecosistema de información mundial, potenciando las campañas de desinformación y socavando los debates públicos".



¿Cómo nació el Reloj del Juicio Final?

El Reloj del Juicio Final nació en la posguerra, cuando la amenaza nuclear dominaba el escenario internacional. Fue diseñado en 1947 por la artista Martyl Langsdorf para la portada de la revista del Boletín de los Científicos Atómicos, una organización fundada por científicos vinculados al Proyecto Manhattan, entre ellos Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer. En aquel entonces, el peligro central era el uso de armas nucleares tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Con el paso de las décadas, el concepto se amplió para incorporar otros factores que ponen en peligro la estabilidad global. Desde 2007, el cambio climático forma parte central de las evaluaciones, y en años recientes se sumaron los riesgos asociados a la biotecnología avanzada y a la inteligencia artificial. El momento más lejano de la medianoche ocurrió en 1991, tras el final de la Guerra Fría y la firma del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, cuando el reloj se situó a 17 minutos.

La responsabilidad de fijar la hora recae actualmente en la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín, un grupo integrado por científicos y expertos en temas como armamento nuclear, climatología y tecnologías emergentes. Este consejo consulta regularmente con especialistas de distintas disciplinas y con la Junta de Patrocinadores del Boletín, que incluye a varios premios Nobel.

Según explicó el editor del Boletín, John Mecklin, el ajuste de 2026 responde a la acumulación de señales preocupantes que no han sido corregidas en el último año. "Nuestra trayectoria actual es insostenible", concluyó la declaración. "Los líderes nacionales, en particular los de Estados Unidos, Rusia y China, deben tomar la iniciativa para encontrar una salida al abismo. La ciudadanía debe insistir en ello".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co