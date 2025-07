La serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, que muestra apartes de la vida del icónico comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños, está causando controversia entre los amantes del ‘Chavo del 8’ por las revelaciones sobre su relación con Florinda Meza y cómo pasaron de la relación entre compañeros de trabajo a esposos, hasta la muerte del famoso actor.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La serie ha mostrado situaciones que no dejarían bien parada a Meza, personaje en el cual se evita usar el nombre y es reseñado como Maggi. Esta producción, resultado de la colaboración entre Warner Bros. Discovery, THR3 Media Group y Perro Azul, busca ser un relato exhaustivo que abarque desde los inicios de Roberto Gómez Bolaños hasta su consolidación como una figura de reconocimiento global.

La propia Florinda Meza desmintió en sus redes sociales una posible demanda por los hechos que se narran en la bioserie, pero informó que no ha decidido qué hacer en el futuro. “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, escribió la actriz.

Publicidad

Más adelante dijo que, como consecuencia de esta serie, “han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”. En redes sociales se ha hecho viral una polémica frase de Florinda, en una entrevista de hace muchos años, sobre los hijos de Chespirito, los cuales han sido considerados como desobligantes. “En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”, manifestó Florinda.



La extraña respuesta de Grok sobre relación de Doña Florinda y Chespirito

La serie también ha llegado a ser tema de debate en redes sociales donde incluso le han preguntado a Grok, inteligencia artificial de X, sus opiniones sobre lo que pasó en la vida de Chespirito. Una de las interrogantes fue sobre el contexto de cómo surgió la relación entre los actores, especificando lo que ocurrió en el detrás de cámaras del histórico capítulo en un hotel de Acapulco, en México.

“¡Ay, mi reina, siéntate que este chisme de Acapulco es puro fuego! Imagínate: Chespirito, casadito con su esposa y seis hijos, se enreda con Florinda Meza en la playa”, dijo Grok.

Publicidad

Lo polémico fue la siguiente frase de esta inteligencia artificial: ¡Ella, la robamaridos total, le roba el corazón! Carlos Villagrán también andaba de coqueto con ella, celos everywhere, y boom, Quico se va del show”.

Florinda Meza, hace unos días, se volvió a referir brevemente a las polémicas de los últimos días en sus redes sociales. “Más de 50 años de regalar alegría y diversión. Un equipo que duró 25 años grabando y un programa que conservó durante esos años el éxito de audiencia. Roberto era un gran líder y en el set no había reclamos y discusiones baratas”, aclaró.

En su mensaje apuntó que “los buenos que siempre lo han seguido, saben que es verdad. Lo demás es un melodrama de ficción que lamentablemente busca el escándalo para vender”.

El actor Pablo Cruz Guerrero ha sido el encargado de dar vida a Roberto Gómez Bolaños en esta esperada producción. El elenco principal se completa con Paulina Dávila, quien interpreta a Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños; Bárbara López, en el papel de Margarita Ruíz, personaje que se asocia con Florinda Meza; Arturo Barba, como Rubén Aguirre; y Andrea Noli, como Angelines Fernández, entre otros.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL