Yeison Jiménez explicó por qué se descompensó tras concierto en Bogotá: "La embarré"

Yeison Jiménez apareció en sus redes sociales luego de que se conociera que el pasado 29 de noviembre, luego de su presentación en Bogotá y antes de un show en Soacha, tuvo que ser atendido de urgencia por una descompensación que sufrió cuando se bajó del escenario. El cantante explicó a sus seguidores que se encuentra bien y que todo ocurrió por un descuido que cometió.



¿Qué fue lo que le pasó a Yeison Jiménez?

Lo que supo por el programa Lo Sé Todo y por el equipo de comunicaciones del mismo artista es que al terminar su presentación en el escenario de Megaland en El Campín el artista tuvo que ser trasladado de inmediato a una ambulancia detrás de la estructura. Señalaron que sufrió una descompensación y atendido de inmediato por un equipo médico que lo estabilizó.

Afortunadamente, Jiménez respondió favorablemente a los medicamentos y a la atención de los profesionales en el lugar, lo que le permitió estar tan solo unas horas después presentándose también en la tarima del estadio Luis Carlos Galán en el municipio de Soacha.

Tras algunos días de lo ocurrido, Yeison Jiménez apareció en sus historias de Instagram agradeciendo a todos esos seguidores que le escribieron preocupados por su salud luego de conocer la noticia. "Lastimosamente sí, me enfermé", aseguró el cantante y procedió a contar cuál fue el motivo de su descompensación.



"Tenía un tarro de vitaminas en mi casa. Cuando llegué de viajar me tomé unas vitaminas y eso estaba pasado. No me fijé en la fecha", indicó el cantante. Jiménez agregó que en el momento no se dio cuenta de su error, pero cuando estaba en el escenario empezó a sentirse mal. Aunque ya se encuentra mejor, dijo que no está del todo recuperado porque todavía siente adormecimiento en la cara y las manos.



Yeison Jiménez reconoció que "soy una persona muy incauta en ese sentido, siempre la embarro, nunca reviso nada de eso y la embarré personalmente".

A través de sus redes sociales, el artista de 34 años también registró con algunos videos lo que fueron sus dos presentaciones en ambos estadios. Lo que se pudo observar es que en su show en Soacha, incluso después de su descompensación, Jiménez le cumplió al público y les entregó la misma energía para terminar el día.



¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la liberación del hijo de Giovanny Ayala?

Tras aclarar qué fue lo que le ocurrió, Jiménez también utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad por la liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager, luego de que ambos pasaran dos semanas secuestrados. "Por otro lado, estoy muy feliz porque ya el hijo de Giovanny y su mánager están libres, que Dios los bendiga, saben que los quiero y los respeto, espero que estén bien y todos los demás que paguen".



Sobre la salud de Yeison Jiménez

A inicios de este año, el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, reveló que fue diagnosticado con una condición que afecta sus ojos. Se trata de una condición llamada queratocono, la cual genera el adelgazamiento progresivo de la córnea y lo hace mucho más sensible a las luces fuertes.

Yeison Jiménez detalló que debido a su trabajo en el escenario, bajo muchas luces, y su paso por algunos programas de televisión, este problema ha ido avanzando bastante. "La luz me entra mucho más fuerte que a las personas normales al cerebro", indicó y agregó que la única solución es una cirugía que deberá realizarse próximamente.

"A los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma", explicó Yeison Jiménez. Se sabe que el cantante ha estado siguiendo los consejos médicos para cuidarse de esta condición y no dejar que avance a un panorama mucho más grave que afecte su trabajo del día a día como artista. Motivo por el que se le ha visto utilizando mucho gafas de sol, incluso en lugares cerrado.

