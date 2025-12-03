En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Novio de Kathe se pronunció tras salida de la participante del Desafío: ¿qué planes tienen?

Novio de Kathe se pronunció tras salida de la participante del Desafío: ¿qué planes tienen?

Luego de la salida de Kathe del Desafío, pasó por Día a Día con su pareja y revelaron los planes que tienen para su futuro.

Por: María Paula González
Actualizado: 3 de dic, 2025
Desafío
Kathe abandonó el Desafío por estar embarazada -
Fotos: Desafío / jnicolas.acevedo

