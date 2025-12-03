Novio de Kathe se pronunció tras salida de la participante del Desafío: ¿qué planes tienen?

La salida de Kathe del Desafío Siglo XXI por su embarazo fue toda una sorpresa para la producción, ya que esta es la primera vez en la historia del reality -de más de 20 años- que una participante descubre que está embarazada en plena competencia. Pero la noticia no fue solo una sorpresa para la desafiante y sus compañeros, también para su familia que se enteró de todo por televisión.

Todo inició hace nos días, cuando la participante manifestó a sus compañeros de equipo no sentirse bien. Estaban desayunando y la desafiante de 22 años señaló que el pescado que se habían ganado por quedar en segundo lugar en la prueba de Sentencia y Hambre le daba náuseas. Además, que ese día se había despertado con un mareo extraño.

Ante los comentarios que se generaron en la casa porque sus compañeros consideraban que su "malestar" eran "síntomas de embarazada", la producción llevó a la casa Neos una prueba de embarazo para salir de dudas. Kathe quedó en shock cuando salió del baño y les aseguró a los demás desafiantes que la prueba había dado positivo inmediatamente.



Andrea Serna se contactó con los equipos para avisar sobre la sospecha de embarazo y le anunció a Kathe que la llevarían a hacerse una prueba de sangre y exámenes para confirmar su estado. Al día siguiente, la desafiante regresó sin conocer los resultados y fue Mafe Aristizábal la que le confirmó que está esperando a su primer hijo. Andrea Serna citó a los equipos y les informó que Kathe y Roldán debían abandonar la competencia porque, en su estado, la participante no puede seguir en el juego.



¿Cómo reaccionó el novio de Kathe a lo ocurrido en el Desafío?

Mientras todo esto ocurría en Tobia, Cundinamarca, en la ciudadela del Desafío; en la casa de Kathe la sorpresa también era mucha. Su novio Nicolás Acevedo se enteraba por televisión que sería padre y sus papás que se convertirán en abuelos.



A través de sus redes sociales, Nicolás publicó los videos del Desafío y señaló: "¿Qué son todas estas sorpresas?" y agregó emoticones muy sorprendidos. Cuando se anunció la salida de Kathe del programa también lo compartió y escribió emocionado: "Mis dos bebés vienen en camino".

Pero eso no fue todo para la pareja de la exdesafiante. Este miércoles 3 de diciembre ambos estuvieron invitados a Día a Día para contar lo que tienen planeado de ahora en adelante.

Kathe y Nicolás revelaron que están cerca de cumplir cuatro años de relación y, auqnue no planeaban tener hijos pronto, están emocionados con la llegada de su primogénito. Acevedo, que es estudiante de Ingeniería Eléctrica, detalló que conoció a Kathe porque la ferretería de su familia está ubicada en Puerto Boyacá, de donde es la exdesafiante, y los locales de la familia de Kathe también están muy cerca, por lo que constantemente se veían por la zona.

Reveló que durante seis meses estuvo cortejando a Kathe hasta que lograron formalizar su relación y desde entonces están juntos, aunque no viven juntos. Precisamente, el presentador Iván Lalinde si ante lo ocurrido el plan es dar ese siguiente paso en su relación. "Cuando veía las imágenes de Kathe, cuando veías que le daban estos regalitos anoche, ¿qué pensabas?, ¿'Bueno, nos vamos a ir a vivir a un apartamento juntos' o cómo son los planes?", le preguntó.

Nicolás reconoció que con la noticia de que están esperando un hijo, los planes de ambos cambian y tienen que prepararse para esto, por lo que ya están pensando en el paso que viene. Sin embargo, indicó que primero planean llegar a Puerto Boyacá y allí tomar las mejores decisiones para ellos y el hijo que viene en camino. "Claro, eso de una vez uno se entera de esa noticia se le vienen a la mente muchas cosas. La idea es primero llegar", aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

