Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Exdirectora del Dapre denunció amenazas y reveló video de hombres que irrumpen en su casa en Bogotá

Exdirectora del Dapre denunció amenazas y reveló video de hombres que irrumpen en su casa en Bogotá

Angie Rodríguez aseguró, además, tener información de un supuesto complot para sacarla del Gobierno nacional. "No se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa con documentos personales que podrían ser mal utilizados".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de dic, 2025
Angie Rodríguez.
