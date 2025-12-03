Exdirectora del Dapre denunció amenazas y reveló video de hombres que irrumpen en su casa en Bogotá

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, denunció un complot para sacarla del Gobierno y aseguró que varios sujetos se metieron a la casa de sus padres y se llevaron información personal que podrían usar para un montaje en su contra. La ahora exfuncionario denunció que cinco personas se metieron a la casa de su padres y se llevaron documentación que podría ser usada para montajes.

La saliente directora del Dapre publicó un video que registró la irrupción durante la madrugada de un grupo de personas -cinco hombres- a la residencia de sus padres, ubicada en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá, el pasado viernes 21 de noviembre. Usando una soga uno de ellos ingresa por la terraza del tercer piso, despues abre la puerta y así entran sus complices. "Durante la hora y doce minutos que los cinco hombres estuvieron atentando contra mi casa, no se llevaron ningún objeto, salvo una bolsa azul con documentos personales que podrían ser mal utilizados a través de más montajes de los que he sido víctima", manifestó Rodríguez, quien dijo que esos hombres destruyeron chapas, ventanas, muebles y elementos personales.

La casa internamente quedó destruida. "Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la república", agregó Rodríguez, quien ocupó la cabeza del Dapre durante 11 meses y quien habría salido de ese cargo por diferencias con el presidente Gustavo Petro.



"No fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad; estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales", dijo la exfuncionaria.



Según Rodríguez, durante la incursión solo se llevaron las monedas que su hijo tenía en una alcancía, lo que, asegura, es un acto de intimidación. "Para expertos en temas de seguridad, eso es un hecho que configura una amenaza y un ataque directo contra mi hijo hoy, lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país".

Pero además de la irrupción en la casa de sus padres, denunció un complot para sacarla del cargo diciendo que hubo una reunión de varias personas para sacarla del Gobierno y pidió la intervención de la Fiscalía. "Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República".

"Rechazo estos actos de intimidación que atentan contra mi seguridad, tranquilidad, así como la de mi familia. Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos".

Segun conoció Noticias Caracol, la ahora saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Jose Alexis Mahecha en un alto cargo en el Ministerio de Hacienda. El argumento es que Mahecha trabajó en el DAS, el departamento de inteligencia cuestionado por interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas.

Se trata del cargo de secretario general de la Agencia del Inspector General de Tributos (ITCR), una unidad anticorrupción adscrita al Ministerio de Hacienda. Mahecha había sido subdirector del Dapre y salió precisamente por diferencias con Angie Rodríguez. En su salida, según conoció este noticiero con fuentes en Palacio de Nariño, tambien influyó Raúl Moreno, el actual jefe despacho de la Presidencia, quien ganó la confianza del presidente y comenzó a desplazar a Angie Rodríguez. El jefe de Estado finalmente le pidió la renuncia a Rodríguez.

Letty Leal, actual subdirectora del Dapre, será el reemplazo de Angie Rodríguez en la Casa de Nariño. Con la salida de Rodríguez del Dapre, esa, que es la oficina más poderosa de Palacio, pues es contigua a la oficina del jefe de Estado, completará su quinto director en esta administración.

