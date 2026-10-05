Georgina Rodríguez será imagen de una marca colombiana durante un año: así se concretó el acuerdo

La modelo e influencer argentina Georgina Rodríguez apareció en la nueva campaña de Milagros, una marca colombiana de productos para el cabello que nació en Caldas y lleva más de una década en el mercado. La producción fue realizada en Venecia, Italia, y hace parte del lanzamiento de una línea profesional que incluye champú, acondicionador y mascarilla.

Detrás de la campaña hubo un proceso que, según contó a Noticias Caracol Isabel Rivas, directora de comunicaciones y talento de la empresa, comenzó hace más de un año. La negociación con el equipo de Rodríguez no se cerró de inmediato: la modelo pidió conocer y utilizar los productos antes de aceptar convertirse en imagen de la compañía. Rivas explicó que durante ese periodo Rodríguez probó diferentes referencias y también tuvo participación en el proceso de desarrollo de la nueva línea.

Publicidad

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



¿Cómo fue el acuerdo entre Georgina Rodríguez y la marca colombiana?

La compañía señaló que el proceso de negociación se extendió por más de un año. Durante ese tiempo, Rodríguez habría probado diferentes referencias, entre ellas productos de la nueva línea profesional que ahora promociona. La marca indicó que la modelo también tuvo participación durante el proceso de desarrollo de algunos productos. Según Rivas, durante aproximadamente un año y medio se realizaron modificaciones a las fórmulas antes de llegar a la versión que sería presentada al público.



La empresa también mencionó estudios realizados en Brasil relacionados con los productos de esta línea. Además de la nueva línea profesional, conformada por champú, acondicionador y mascarilla, Rivas contó que Rodríguez utilizó otros productos de la marca. Entre ellos mencionó la línea de cebolla, sobre la cual aseguró que también recibió comentarios positivos de la modelo. El acuerdo contempla que Georgina Rodríguez sea la imagen de la línea durante un año. La compañía, además, anticipó que podría haber nuevas piezas publicitarias y otros productos en los que participe la influencer.



La campaña fue grabada en Venecia

El comercial no fue grabado en Colombia. Según explicó la directora de comunicaciones de Milagros, la producción se realizó en Venecia, Italia, en un hotel ubicado en una isla. La grabación incluyó diferentes espacios del establecimiento, entre ellos una suite y una zona cercana al muelle. Para la producción participaron profesionales de distintos países. La empresa indicó que el maquillador llegó desde Nueva York, mientras que el camarógrafo era de nacionalidad suiza y la productora encargada del trabajo era española.

Publicidad

Parte del equipo fue seleccionado teniendo en cuenta las condiciones planteadas para la producción y la participación de Rodríguez. La grabación se realizó durante una jornada de seis horas y media, de acuerdo con la información entregada por Rivas. La directiva también señaló que el equipo colombiano viajó hasta Italia para participar en el rodaje.

Milagros comenzó sus actividades en 2014, en el municipio de Caldas, Antioquia. Según relató su directora de comunicaciones, el proyecto tuvo sus primeros pasos en la casa de su fundadora, quien preparaba mezclas para el cuidado del cabello a partir de recetas familiares. La compañía cuenta que sus primeros productos surgieron de preparaciones elaboradas en casa y que posteriormente comenzó a comercializarlos a través de redes sociales. Facebook fue, según la empresa, uno de los primeros canales utilizados para dar a conocer sus productos.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL