Fiona, una de las hipopótamos más conocidos del zoológico y jardín botánico de Cincinnati, en Estados Unidos, murió luego de ingerir un sombrero que terminó dentro de su recinto. El animal permaneció bajo vigilancia del equipo veterinario, que durante varios días realizó diferentes procedimientos para intentar retirar el objeto de su organismo. La noticia fue confirmada por el zoológico el jueves 19 de noviembre de 2026, a través de una publicación en sus redes sociales. En el comunicado, la institución informó que los esfuerzos del personal médico no fueron suficientes para salvar a la hipopótamo, que tenía nueve años.

"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", señaló el zoológico. Según explicó la institución, el sombrero había ingresado accidentalmente al hábitat del animal la semana anterior. Aunque en un primer momento Fiona no presentó síntomas que hicieran pensar en una complicación, días después comenzó a mostrar cambios en su comportamiento y, especialmente, en su alimentación.

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El equipo veterinario decidió mantenerla bajo observación permanente y poner en marcha diferentes procedimientos para conseguir que expulsara el objeto. Sin embargo, pese a la atención que recibió y a los intentos realizados, su organismo no logró superar la emergencia. "El personal veterinario hizo todo lo posible por ayudarla después de que ingiriera un sombrero que accidentalmente terminó en su hábitat la semana pasada. A pesar de los múltiples intentos por expulsarlo, finalmente fue demasiado para ella", agregó el zoológico.



Los procedimientos que intentaron para salvar a Fiona

La atención de Fiona requirió la participación de diferentes especialistas. El equipo del zoológico consultó con profesionales veterinarios e incluso con médicos humanos para evaluar las alternativas disponibles ante la presencia del objeto en su aparato digestivo. Uno de los principales obstáculos era que una intervención quirúrgica no se consideraba una alternativa viable para un hipopótamo adulto. Por esa razón, los veterinarios concentraron sus esfuerzos en ayudarla a expulsar el sombrero de manera natural.



Durante otro procedimiento, los especialistas repitieron los exámenes y encontraron que Fiona presentaba cierto grado de deshidratación. Ante este resultado, recibió líquidos adicionales para intentar estabilizarla. También le practicaron enemas y buscaron examinar su tracto digestivo mediante un endoscopio de aproximadamente nueve pies de longitud, es decir, cerca de 2,7 metros. El equipo consiguió este instrumento en el zoológico de Columbus y contó con la colaboración de uno de sus técnicos para llevar a cabo el procedimiento. A pesar de las distintas intervenciones, el estado de Fiona no mejoró. El jueves, los veterinarios continuaron proporcionándole cuidados de apoyo durante 24 horas, con la expectativa de que pudiera superar la emergencia. Finalmente, el zoológico confirmó que no había logrado recuperarse.



¿Quién era Fiona y por qué era conocida en Estados Unidos?

La historia de Fiona comenzó en enero de 2017, cuando nació en el zoológico de Cincinnati, seis semanas antes de lo previsto. En ese momento pesaba alrededor de 13 kilos, un tamaño considerablemente menor al habitual para una cría de su especie. Su nacimiento prematuro representó un desafío para los cuidadores. Fiona no tenía la fuerza suficiente para mantenerse de pie ni para alimentarse directamente de su madre, Bibi, por lo que necesitó asistencia permanente del personal del zoológico. Durante sus primeros meses de vida recibió atención las 24 horas del día. Los trabajadores estuvieron pendientes de su alimentación, crecimiento y desarrollo, mientras compartían información sobre su evolución con las personas que seguían su historia.



Las actualizaciones sobre su recuperación hicieron que Fiona comenzara a ser reconocida fuera de Cincinnati. Con el paso del tiempo, su crecimiento se convirtió en uno de los acontecimientos más seguidos por los visitantes y usuarios de las redes sociales de la institución. La hipopótamo vivía junto a su madre, Bibi, su hermano menor Fritz y otro ejemplar llamado Tucker. El zoológico publicaba con frecuencia imágenes y videos de los animales en su hábitat, incluidos momentos de alimentación y actividades especiales.

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En enero de 2026, Fiona cumplió nueve años. Para celebrar la fecha, sus cuidadores le entregaron una sandía, uno de los alimentos que recibió durante la jornada. Meses después, en octubre, volvió a aparecer en las publicaciones del zoológico junto a otros integrantes de su familia, mientras comían calabazas como parte de las actividades relacionadas con Halloween y el Día Nacional de la Calabaza. Su historia había acompañado durante casi una década a los trabajadores del zoológico y a miles de personas que siguieron desde su nacimiento prematuro hasta su desarrollo como adulta. Tras confirmar su muerte, la institución expresó que sus empleados estaban afectados por lo ocurrido y pidió respeto por el proceso que atravesaban quienes participaron en su cuidado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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