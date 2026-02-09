A casi 20 años de Patito Feo, sus protagonistas anuncian gira mundial ¿llegará a Colombia?

A casi dos décadas del estreno de Patito Feo, la historia que marcó a toda una generación vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. La reciente aparición de Laura Esquivel y Brenda Asnicar en redes sociales, con publicaciones que despertaron nostalgia y expectativa, terminó por confirmar lo que miles de seguidores intuían: las protagonistas de la exitosa telenovela argentina regresan juntas a los escenarios con una gira internacional.



Tras varios días de rumores, Laura Esquivel y Brenda Asnicar confirmaron oficialmente el Amigas del Corazón World Tour, una gira musical que las llevará por distintos países. Según las redes sociales, el espectáculo propondría una nueva forma de escuchar las canciones de Patito Feo, adaptadas a la actualidad y pensadas para un público adulto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo claro es que la intención no es volver a contar la historia de la serie, sino volver a traer su música, la misma que logró conectar con toda una genracion que hasta hoy sigue escuchando y queriend las canciones y hasta las coreografías y hoy atraviesan otra etapa de su vida.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar explicaron en el post de la publicación de Instagram que este reencuentro es el resultado de un deseo compartido durante años. “Pasaron los años, pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí", con nosotras”.



El show se presenta como una celebración del camino recorrido, tanto artístico como personal, dejando atrás la idealización del pasado para reconocerlo como parte fundamental de su evolución. El tour comenzará en abril y ya cuenta con varias fechas confirmadas en América Latina.



Publicidad

Países y fechas confirmadas del Amigas del Corazón World Tour: ¿la gira llegará a Colombia?

El Amigas del Corazón World Tour ya cuenta con varias fechas confirmadas en América Latina, en escenarios de gran capacidad que reflejan el impacto que Patito Feo sigue teniendo a casi dos décadas de su estreno. Hasta el momento, el recorrido anunciado es el siguiente:



24 de abril: Montevideo, Uruguay – Antel Arena

3 de mayo: Santiago de Chile – Movistar Arena

7 de mayo: Lima, Perú – Costa XXI

31 de julio: Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire

2 de agosto: Ciudad de México – México – Auditorio Nacional

Además, la producción confirmó que ya se activaron las inscripciones a las preventas en España e Italia, y que se prevé la incorporación de nuevas ciudades en Europa como Grecia y otros países, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.

Un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores es que Argentina no figura, por ahora, en el anuncio oficial de la gira, un hecho que ha generado sorpresa y debate, teniendo en cuenta que se trata del país donde nació la exitosa telenovela y desde donde se proyectó al mundo.

Publicidad

En cuanto a Colombia, el país no aparece entre las fechas confirmadas hasta el momento. Sin embargo, no se descarta una posible visita, especialmente considerando que fue uno de los territorios donde Patito Feo tuvo una fuerte acogida. Durante años, los fanáticos colombianos han expresado su deseo de ver a Laura Esquivel y Brenda Asnicar juntas en vivo, y la respuesta del público podría ser clave para que se sumen nuevas paradas al tour.

A esto se suma el regreso del catálogo musical de Patito Feo a plataformas digitales desde noviembre de 2025, una decisión impulsada por el pedido del público y que ha reavivado el vínculo emocional con la historia.

Estrenada en 2007 y emitida en más de 50 países, Patito Feo trascendió la televisión para convertirse en un fenómeno cultural. Sus giras internacionales, discos y reconocimientos dejaron una huella que hoy vuelve a cobrar fuerza. El anuncio de esta gira confirma que, a 19 años de su estreno, el universo de Patito Feo sigue vivo en varias generaciones, incluida la colombiana, que ahora espera ser parte de este esperado reencuentro musical.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co