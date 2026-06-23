Influencer 'fitness' falleció a los 36 años debido a un cáncer de estómago

La tristeza invade los perfiles de la creadora de contenido 'fitness' Carly Douglas, luego de que se confirmara que la mujer de 36 años falleció tras enfrentar una batalla contra el cáncer de estómago en los últimos dos meses. Su familia confirmó la noticia en las plataformas digitales.



¿Cómo se enteró que tenía cáncer?

El pasado 24 de marzo, Douglas publicó un video en sus redes sociales que tituló: "La actualización de vida que nunca pensé dar". La mujer que era reconocida en Estados Unidos por su contenido sobre la vida saludable y su vida familiar, ya que era madre de tres menores, informó a sus casi 150 mil seguidores que fue diagnosticada con cáncer de estómago en estadio 4, metastásico.

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La influencer aparecía en el video dentro de una habitación de una clínica, utilizando una bata y conectada a algunos dispositivos; además se veía emocionalmente afectada, reconociendo que ya había intentado grabar el contenido en varias ocasiones, pero siempre se veía frenada por el llanto.

Carly Douglas detalló que acudió a emergencias preocupada por una inflamación estomacal que parecía fuera de lo común. "Pensé que se trataba de una obstrucción estomacal. Mi estómago estaba muy inflamado y tenía mucho dolor", explicó y agregó que luego de una resonancia los médicos le dieron la terrible noticia.



"Tengo un cáncer de estómago en etapa 4", indicó la mujer con la voz entrecortada y agregó que los médicos le explicaron que en las imágenes se veían varios tumores alrededor de su abdomen con fluido acumulado. Además, que al día siguiente, tras una endoscopia encontraron un tumor grande en su estómago. "Ellos creen que empezó en mi estómago y luego hizo metástasis en todo".



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"Estoy viviendo una pesadilla", expresó la influencer en ese momento en el que empezó una ardua batalla contra el cáncer. Desde entonces, su contenido por los últimos meses se transformó en algo que ella misma denominó la "búsqueda de felicidad en medio del cáncer", compartiendo videos de los momentos que lograba disfrutar con su familia en medio de esta complicada situación.

Tras esa batalla de varios meses, la familia compartió un conmovedor comunicado en el que informaron que Carly Douglas falleció el 13 de junio a los 36 años. "Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno. Se encontró cara a cara con su creador y salvador y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales", escribieron.

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"Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escucharla de vuelta a Dios... Atesoraba a sus hijos y disfrutaba cada momento con ellos, absorbiendo hasta la última gota de risas y abrazos hasta el final. Ser la madre de River, Faye y Townes fue su mayor honor y alegría. Carly amaba a su esposo, David, con todo su ser. Su mejor amigo, su alma gemela, el hombre al que ansiaba ver entrar por la puerta cada noche. Su amor era profundo e inmenso, y se extendía por cada rincón de sus vidas y su hogar".

Finalmente, la familia aseguró en la publicación que "estamos devastados por su ausencia", pero señalaron que también encontraban esperanza al pensar en que ahora "está completa, plena y en su versión más alegre y radiante".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co