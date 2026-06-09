Andrea Serna reveló cómo se enteró que tenía cáncer de tiroides: "Una casualidad"

"Nunca había hablado de esto por aquí", expresó Andrea Serna en uno de sus más recientes videos en TikTok en el que decidió hablar de su diagnóstico con cáncer de tiroides. La presentadora colombiana reveló detalles de cómo se enteró de esa situación, cómo lo manejó y cómo es ahora su vida sin tiroides.

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Serna respondió algunas dudas que dejó en una publicación anterior en la que reveló a sus seguidores que, como muchas personas, a diario debe tomar su pastilla de la tiroides, no por un tema de un desorden con esta glándula, sino porque hace años se la extrajeron.



¿Qué le pasó a Andrea Serna?

Andrea Serna resaltó que, aunque en ocasiones anteriores habló sobre este tema que afectó su salud, siempre evitó mencionar la palabra cáncer para referirse a esta situación. "Siempre he preferido el término técnico, que es neoplasia papilar de tiroides, no por ocultar la realidad, sino porque energéticamente he sentido que así le resto poder".

En primera medida, la presentadora del Desafío contó que el diagnóstico llegó hace más de 10 años, antes de la llegada de su hija Emilia, y todo empezó por un dolor de cuello.



"Yo sufría mucho por esa época de dolores en el cuello. Un día me levanté bloqueada, mirando al piso y me fui para urgencias. Me atendió el ortopedista, me mandó una resonancia de urgencia, me llama y me dice: 'Andrea, lo que tienes es un tema en tu columna, pero ojo porque veo en esta resonancia que tienes unos nódulos en la tiroides, deberías consultar eso'".



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La presentadora vallecaucana resaltó que fue así, por una "casualidad", que empezó un recorrido que terminó en un diagnóstico con cáncer, pues los nódulos en su tiroides no estaban relacionados con su dolor de cuello.

En una primera consulta con su médico, este le dijo que las características de los nódulos no parecían de gravedad, por lo que no los tocarían y solo harían controles y ecografías. En medio de eso, Serna quedó embarazada y se preocupó mucho por lo que pasaría, pero los médicos la tranquilizaron indicándole que después de tener a su hija podría seguir con los controles.

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Un año después la llegada de su hija, los controles mostraron que la situación con los nódulos cambió, y ante las sospechas del profesional, le realizaron dos biopsias y la última confirmó la neoplasia papilar de tiroides. "Yo soy tranquila, pero cuando abro el examen ahí en la clínica y leo que está confirmado, me senté en un banquito y dije: 'Dios, Dios, Dios, esto está pasando'".

Andrea Serna contó que su médico la había preparado para esta posibilidad y le había dado tranquilidad sobre los pasos a seguir; sin embargo, al tener a una bebé de casi dos años de vida, "a veces la cabeza se metía en un bucle de incertidumbre".

Finalmente, la presentadora se sometió a una cirugía para retirar los nódulos y, en su caso particular, los médicos tuvieron que retirar por completo la glándula porque estos estaban ubicados en toda la mitad. Después de eso, la famosa tuvo que pasar varios meses para ajustarse al uso del medicamento diario para regular lo que la glándula hace en el cuerpo humano.

"Lo que aprendí de este episodio es que hacerse chequeos no es exagerar, que cuidar la salud no es vivir con miedo y que hay una fuerza muy rara que aparece en nosotros cuando toca atravesar momentos que jamás imaginamos", concluyó Serna.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co