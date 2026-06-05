Influencer brasileña murió tras someterse a procedimiento estético y presentar complicaciones

En Brasil hay preocupación ante otra muerte de una influencer tras someterse a un procedimiento estético. Se trata de Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 años, quien falleció el pasado 26 de mayo tras someterse a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus glúteos.



¿Qué se sabe sobre la muerte de la influencer?

Roseli Fernandes acudió a la clínica de estética en la Zona Sur de São Paulo para someterse a un procedimiento estético con aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA) en los glúteos y la parte posterior de los muslos, un tratamiento por el que habría pagado más de 10 mil dólares. Según el informe policial, un día después de realizarse el procedimiento, la influencer empezó a sentirse indispuesta.

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que Roseli, cuatro días después del procedimiento, acudió a un centro médico en busca de ayuda porque se estaba sintiendo muy mal. Lo que se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad es que la mujer ingresa al lugar en silla de ruedas y, mientras intentan ayudarla, pierde el conocimiento.

Roseli estaba acompañada por su hija, quien indicó a los médicos que la creadora de contenido estaba enfrentando dolor intenso, malestar general, taquicardia y dificultad para respirar. La hija manifestó a los médico que su madre le había manifestado que "sentía que el corazón le latía muy rápido".



El informe de las autoridades brasileras indica que Fernandes llegó inconsciente al edificio y que no sobrevivió a pesar de los intentos de reanimación por parte del equipo médico de guardia. El fallecimiento se confirmó a las 10:05 de la mañana en el vestíbulo del centro médico a causa de un paro cardiorrespiratorio.



El fallecimiento de Roseli es causa de investigación por parte de las autoridades como un posible homicidio involuntario, para determinar si la causa está relacionada con el procedimiento estético que se realizó. Lo que ha llamado la atención es que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil indica que el PMMA está autorizado en tratamientos restaurativos, pero no en cuestiones estéticas.



¿Qué dijo la doctora que realizó el procedimiento?

El caso, que sigue en investigación, abre un nuevo debate en el país sobre los riesgos de los procedimientos estéticos. Al respecto, la profesional que le realizó el procedimiento se pronunció en redes sociales señalando que está a la espera de la conclusión de la investigación policial sobre la muerte de su paciente.

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Tábita Nunes Marcolino Jorge, la profesional de la clínica estética, publicó un video en redes sociales señalando que "cualquier declaración sobre la causa de la muerte sería prematura" y que está dispuesta a dar a las autoridades todas las aclaraciones necesarias sobre el procedimiento que le realizó a Roseli Fernandes.

También detalló que el día del procedimiento Roseli fue dada de alta "en buen estado clínico, consciente, sin quejas de dolor, sin complicaciones, caminando con normalidad y acompañada de todas las instrucciones médicas necesarias para el periodo posterior al procedimiento".

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Por otro lado, el abogado de la doctora también expresó que: "La doctora se presentó voluntariamente en la comisaría del distrito 27, prestó declaración y entregó la documentación necesaria, permaneciendo a disposición de la Policía Civil. La Dra. Tábita expresa sus más sentidas condolencias a la familia en estos momentos de dolor, reafirmando su compromiso con la verdad y con una investigación exhaustiva de los hechos".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co