Influencer descubrió que perro que le robaron fue vendido y consumido en restaurante chino

Hay indignación en redes sociales a nivel mundial luego de que un influencer chino se mostrara devastado ante las cámaras al descubrir el trágico final de su perro, el cual le habían robado días atrás. El can terminó siendo carne para platos de comida en un restaurante local.



La tragedia de Chutou, el perro influencer

En las plataformas digitales, no solo las personas logran acumular miles de seguidores gracias a sus contenidos y carisma, en muchas ocasiones también los animales logran convertirse en el centro de atención. Ese era el caso de Chutou, un Border Collie que tenía más de 1,58 millones de seguidores y que el creador de contenido había adquirido en 2018 cuando apenas era un cachorro de tres meses.

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Chutou pertenecía a Guo, un famoso influencer chino que realiza contenido sobre viajes. En muchas de sus aventuras, el influencer de Henan, China, solía estar acompañado por su fiel amigo, lo que hacía más interesante y entretenidos sus videos para sus seguidores. Al ver el éxito de su perro con el público digital, Guo decidió crearle su propio perfil en redes y también convertirlo en una estrella.

Cuando el influencer no podía viajar con Chutou, solía dejarlo al cuidado de sus padres en la casa familiar, donde el animal contaba con todos los cuidados y amor de su núcleo. Eso fue precisamente lo que pasó en mayo pasado, cuando Guo tuvo que viajar al extranjero; sin embargo, el influencer de viajes tuvo que regresar antes a China cuando su padre le avisó que el perro de 8 años había desaparecido del patio trasero de la casa.



El 11 de mayo, Guo alertó sobre la pérdida de su Border Collie, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores. Por fortuna, al revisar las cámaras de vigilancia, la familia se percató de que dos personas sacaron al perro del patio y se lo llevaron en una patineta eléctrica, aprovechando un descuido de los dueños.



Con las imágenes de lo ocurrido, Guo emprendió una búsqueda incansable por los ladrones que se llevaron a su querido Chutou. El público digital lo acompañaba en ese propósito y le mandaban los mejores deseos para que lograra hallar el paradero de su amigo de cuatro patas.



Perro famoso fue vendido y consumido en restaurante de China

Luego de dos semanas de búsqueda, el influencer logró dar con uno de los sospechosos de haber robado a Chutou de la casa de su padre. A Guo no le importaba el dinero, tan solo quería recuperar a su perro, por lo que le ofreció al hombre 10.000 yuanes (más de cinco millones de pesos colombianos) para que le regresara a su mascota.

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Sin embargo, según el medio local South China Morning Post, la respuesta del ladrón fue descarada y lo destruyó por completo. El delincuente le confesó a Guo que no podía devolverle al perro porque ya lo habían vendido a un restaurante por 180 yuanes (menos de 100 mil pesos colombianos). Para el momento en que Guo dio con el ladrón, su querido Chutou ya había sido sacrificado y consumido por los comensales.

Medios locales reportan que, según Guo, el hombre nunca le ofreció ni una disculpa, tan solo le dijo que pensó que Chutou era un perro callejero, a pesar de que el influencer insiste en que su mascota tenía collar. A pesar de los reclamos del influencer, el sujeto le dijo con toda frialdad: "El perro está muerto, así que dejen de armar un escándalo. No infringí la ley".

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En medio del dolor, Guo se armó de valor y fue hasta la tienda en la que habían sacrificado a su perro y ofreció los mismos 10.000 yuanes para que le dieran los restos o pelaje del animal, esperando ver algo de él por última vez. Pero en el local le informaron que todo había sido arrojado a la basura días atrás.

Guo y su familia están devastados ante lo ocurrido con Chutou, al igual que la comunidad digital que se había encariñado con el animal. El influencer ha anunciado acciones legales y, según el medio HK01, la policía del condado de Ningling, en la provincia de Henan, abrió una investigación.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en China no hay leyes que protejan el bienestar animal, por lo que el mismo ladrón le dijo a Guo que si los demandaba perdería su tiempo, pues no cometieron ningún delito.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co