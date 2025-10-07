Jeringa pide respeto a colega que lo calificó como la generación vieja del humor: "Hay jerarquías"

Una polémica se abrió en el mundo de los humoristas colombianos, luego de que Jeringa se sintiera ofendido por un comentario que hizo su colega Johana Velandia, más conocida como 'Una gorda ahí', sobre él y su trayectoria laboral. Ambos hacen parte de un cartel de un evento de comedia en Medellín y la mujer señaló que Jeringa hace parte de la generación "vieja" de humoristas colombianos, algo que no le agradó al famoso.



¿Por qué le reclamó Jeringa a Johana Velandia?

El problema inició cuando 'Una gorda ahí' apareció en un video en el perfil de BOOM Stand up Medellín, un show de comedia del que hará parte en el último mes del año. La comediante estaba leyendo los nombres de los humoristas con los que compartiría escenario y mientras le manifestaba su admiración a algunos, cuando vio el nombre de Jeringa se asombró y dijo: "¿Jeringa qué hace ahí?".

Luego, en tono burlón, la mujer agregó que "estamos acogiendo harta gente de la generación vieja, re vieja, re vieja, los estamos halando para acá".

Tras ese video, David Alberto García Henao, más conocido como Jeringa, reaccionó en sus redes sociales con un mensaje directo para su colega. "Este es un mensaje para la señorita Johana Velandia, a quien no conozco, quien hizo un video y decía que no entendía por qué invitaban a Jeringa, que estaban recogiendo todo lo viejo", dijo el comediante reaccionando al video de su colega, a quien calificó como "un talento nuevo".



"Señorita, con todo el respeto le digo que tanto yo, como Tola y Maruja, hemos puesto un granito en la historia de este país del humor. Usted está comenzando, le deseo mucho éxito, pero ante todo el respeto. Ese comentario no me gustó", continuó. Jeringa la invitó a que ese día en el evento en Medellín lo conozca y vea su show, "si la gente no se ríe, te autorizo para que me despedaces y después, muy bueno que te subieras tú para ver cómo lo haces ante mil personas en un teatro, como lo vengo haciendo yo hace 35 años".

En otro video, Jeringa resaltó que ha trabajado con grandes humoristas mujeres del país y que lo que más admira de ellas es el respeto que mantienen con sus colegas. "Hay jerarquía, hay respeto, como lo tuve yo cuando llegué a Sábados Felices por don Hugo Patiño, por el señor Enrique Colavizza, por el Mocho Sánchez y el Flaco Agudelo, porque hay que respetar".



El humorista le envió un mensaje a todos los comediantes más jóvenes del país. "Le digo a todos los muchachos de la nueva era, que están empezando. Admiro el trabajo de todos ellos, está bien la irreverencia, pero un poquito de respeto por los colegas. Vamos a hacernos suavecito que todos hemos construido algo en este país y este país está muy polarizado entonces no le echemos leña al fuego y hagamos patria".

Jeringa finalizó su mensaje con unas palabras concretas a Johana Velandia: "No hagas ese tipo de comentarios, yo llevo muchos años y le pido a Dios que me dé muchos años para hacer reír a mi gente en este país. Y que Dios también te dé mucha salud para hacer lo mismo porque es una profesión muy linda". Al respecto, Johana Velandia no se ha pronunciado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL