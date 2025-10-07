En vivo
Jeringa pide respeto a colega que lo calificó como la generación vieja del humor: "Hay jerarquías"

"Usted está comenzando", dijo Jeringa a la comediante y la invitó a ver uno de sus shows para que pueda conocerlo a él ya su trabajo.

Por: María Paula González
Actualizado: 7 de oct, 2025
Jeringa
Jeringa le reclamó públicamente a colega que hizo comentario irrespetuoso para él -
Foto: @jeringa

