Pico y placa para Medellín del 22 al 26 de diciembre: tenga en cuenta la nueva normativa

La temporada decembrina trae consigo un cambio significativo en la dinámica urbana de la capital antioqueña. Para la semana comprendida entre el 22 y el 26 de diciembre, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, ha anunciado la suspensión temporal del pico y placa. Esta decisión, esperada por miles de conductores, busca facilitar los desplazamientos familiares y comerciales durante una de las épocas más activas del año.



Sin embargo, es fundamental que los propietarios de carros particulares y motocicletas no bajen la guardia prematuramente. La semana presenta una estructura mixta en la que el cumplimiento de la norma será obligatorio durante el primer día hábil, antes de dar paso a la libertad de circulación que caracterizará el resto del periodo festivo.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Medellín para el fin de año?

De acuerdo con la información oficial, la restricción vehicular operará por última vez en el año el lunes 22 de diciembre. Para esa jornada, la rotación habitual se mantendrá vigente entre las 5:00 a.m y las 8:00 p.m, afectando a los vehículos particulares cuyas placas finalicen en 6 y 9, y a las motos de dos y cuatro tiempos cuyo primer dígito sea alguno de estos dos números.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A partir del martes 23 de diciembre, la medida quedará oficialmente suspendida. Esta pausa en la normativa se extenderá no solo durante la semana de Navidad, sino que continuará hasta el próximo 16 de enero de 2026. Esto significa que, desde el martes 23 hasta el viernes 26 de diciembre (incluyendo el jueves 25, que es día festivo), todos los conductores podrán movilizarse por la ciudad sin temor a las sanciones habituales.



¿Cuál es el motivo para suspender el pico y placa en Medellín?

Según la Alcaldía de Medellín, esta determinación se apoya en un estudio técnico detallado realizado en los principales corredores viales, como la Autopista Sur, la Avenida El Poblado y la Vía Las Palmas. El análisis evidenció que, durante la temporada de fin de año, el flujo vehicular en la ciudad experimenta una reducción de hasta el 21 %.

Históricamente, la disminución de la demanda de las vías en estas fechas permite que la ciudad absorba el tráfico sin necesidad de restricciones severas. Esta flexibilización no solo beneficia la movilidad de los residentes, sino que también impulsa el dinamismo económico de sectores clave como el comercio y el turismo, esenciales en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.



Recomendaciones a los conductores en las fechas navideñas

Pese a la suspensión, las autoridades de tránsito recuerdan que la responsabilidad vial debe mantenerse. Para el lunes 22, el último día de restricción, las multas por incumplimiento siguen siendo severas: una sanción económica de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que en 2025 equivale aproximadamente a $711.750 pesos, además de la inmovilización del vehículo.



Es igualmente importante notar que la medida de pico y placa regresará a la normalidad el lunes 19 de enero de 2026. Las autoridades han advertido que, una vez se retome la restricción, no habrá un periodo pedagógico, por lo que las sanciones económicas se aplicarán de forma inmediata a quienes no respeten la rotación vigente. Asimismo, aunque en Medellín se levante la medida, los conductores deben estar atentos a las decisiones autónomas de municipios vecinos como Bello o Itagüí, que podrían mantener restricciones en sus tramos de la Autopista Sur o la Avenida Regional.



La semana del 22 al 26 de diciembre marca el inicio de un respiro para los conductores en Medellín. Con el lunes como último día de rigor y el resto de la semana bajo libre circulación, la ciudad apuesta por una Navidad con mayor fluidez. La recomendación final de la Secretaría de Movilidad es clara: disfrutar de la libertad de las vías con prudencia, respetando siempre las normas de tránsito para que las festividades transcurran sin incidentes que lamentar.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL