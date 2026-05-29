Joven con cáncer se casó con su novia 10 días antes de fallecer: "Te amaré por siempre"

"Te amaré por siempre". Con estas palabras, Kelli Peters compartió un emotivo video en el cual se casaba con su novio de la universidad, Robbie Fox, quien murió tan solo 10 días después por un extraño cáncer. El momento cuando ambos se dieron el"sí" en un hospital de Estados Unidos ha conmovido en redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fox, de 27 años, sufrió de sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en los huesos y el tejido blando que los rodea. Se presenta más a menudo en niños y adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad, según Mayo Clinic.

El joven y Peters se habían comprometido hace un año, en marzo de 2025, cuando le dijeron al joven que había superado la enfermedad, tras unas 40 sesiones de radioterapia, 14 sesiones de quimioterapia y docenas de transfusiones de sangre. Sin embargo, nueve meses después el cáncer reapareció, y la pareja afrontó junta nuevamente el tratamiento.



El emotivo matrimonio se registró en el Hospital Brigham and Women's de Boston. Ambos contaron con el apoyo de las autoridades locales y un reconocimiento especial de la alcaldesa de Boston, Michelle Wu. "Nos sentimos honrados de que nuestro hospital y nuestro personal hayan podido formar parte de su historia y contribuir a que este momento fuera posible. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias a ustedes y a sus familias", escribió el centro médico.



"Nuestro amor trasciende las vidas. Te amaré por siempre", escribió Peters en su cuenta de TikTok, donde informó que Fox murió el pasado 25 de abril, dejando un vacío en su familia y amigos. La pareja, tomada de la mano, intercambió votos antes de compartir finalmente un beso que selló la unión. “Eso lo hizo inmensamente feliz, y eso era lo único que me importaba”, declaró Peters a CNN.

Publicidad

La mujer describió a su esposo fallecido, para el medio local Boston 25 News, como un hombre cariñoso, extrovertido y amante de la naturaleza, que siempre estará en su corazón. “Creo que fui puesta en este mundo para cuidarlo y amarlo, y a cambio, él me dio un amor tan puro y especial que nos hizo sentir completos a ambos”, añadió Peters a CNN.

Mientras tanto, en redes sociales los usuarios se mostraron conmovidos por el momento. "Esta podría ser la boda más hermosa que jamás haya visto", "Estar presente en tu ceremonia es algo que siempre llevaré conmigo. Gracias por compartir un momento tan significativo. Lo siento muchísimo", escribieron algunos de ellos.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL