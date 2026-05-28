Muere reconocido periodista deportivo antioqueño y fundador de un club de fútbol

Este jueves, 28 de mayo de 2026, se conoció el fallecimiento del comunicador social Guillermo León Zapata Montoya, de 66 años y quien es catalogado como uno de los padres del periodismo deportivo en el departamento de Antioquia.



La noticia la confirmó la Alcaldía de Bello a través de un comunicado: “La Alcaldía de Bello y el INDER Bello se unen solidariamente a la familia y amigos de Guillermo León Zapata Montoya, connotado periodista, académico y dirigente deportivo que dedicó su vida a engrandecer el deporte bellanita, dejando en él una huella imborrable. Como reconocimiento a su legado, lo acompañaremos en el homenaje póstumo que se realizará en el Estadio Tulio Ospina”.

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Guillermo León Zapata, además de su profesor como comunicador, también era una persona muy cercana al deporte en Antioquia, pues fundó al Club Deportivo El Boca, que escribió un mensaje póstumo por medio de sus redes sociales.

“Hay personas que no son dueñas de un capítulo de la vida, son el libro completo. Hoy Guillermo León Zapata Montoya, fundador y dueño de este Club ha partido para siempre. Tras una lucha con su salud hoy perdió la guerra luego de librar tantas batallas. Sin duda, es una pérdida no solo para nosotros, sino para la academia donde dejó sus mejores pensamientos, para el deporte Bellanita donde dejó sus mejores aportes y para su familia donde dejó su mejor legado”, dijo el club.



Agregó que “este club es hoy lo que es gracias a su terquedad por querer brindar a jóvenes oportunidades en medio de una sociedad que siempre presenta otros caminos. Gracias a su pensamiento, muchos jóvenes hoy son excelentes seres humanos. Porque fue su voz en el deporte y en estudio lo que permitió que pudieran orientarse. Hoy Antioquía despide un grande. De pensamientos sociales y de enorme inteligencia. Seguiremos firmes, aunque cueste, porque nos enseñaste que el deporte es un vehículo de transformación. “Por la alegría viviremos” Guillermo León Zapata Montoya”.



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Wbeimar Muñoz despide a Guillermo León Zapata

En su carrera como periodista, Guillermo León fue recordado por su participación en el programa Wbeimar lo dice, del también periodista deportivo Wbeimar Muñoz, quien escribió en sus redes sociales lo siguiente: “El periodista Guillermo León Zapata, entregó su alma al Creador. Jefe de redacción de ‘Wbeimar lo dice’ durante 30 años, exdecano de Comunicación Social y vicerrector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, fue ejemplo de superación y culminó un doctorado en Francia. Gran profesional, compañero y amigo, deja un legado imborrable en Antioquia. A Tere, sus hijos y nietos, va nuestro abrazo desde el alma”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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