Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Karol G, John Legend y Andrea Bocelli encabezan concierto histórico por fraternidad en el Vaticano

Karol G, John Legend y Andrea Bocelli encabezan concierto histórico por fraternidad en el Vaticano

Además, la jornada contará con participación de líderes ambientalistas, nobeles de paz y figuras que promueven la paz en el mundo.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:50 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Karol G
Foto: @karolg