POLÍTICA  / Presidente Petro se pronuncia sobre Kevin Acosta, niño que murió esperando medicamento

Presidente Petro se pronuncia sobre Kevin Acosta, niño que murió esperando medicamento

El menor de siete años, según afirma su familia, no recibió el medicamentos por parte de la Nueva EPS. Sufría de hemofilia, un trastorno de la coagulación.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de feb, 2026
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Colprensa

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante el consejo de ministros este lunes se refirieron al caso de Kevin Arley Acosta, el menor de siete años quien falleció debido a una supuesta negligencia de la Nueva EPS. Según su familia, no recibió el medicamento que necesitaba para la hemofilia, un trastorno de la coagulación hereditario poco frecuente y grave que afecta la capacidad de coagulación de la sangre.

El menor fue sepultado este lunes en Charalá, Santander. Sus allegados cuentan que el niño, amante de montar en bicicleta, sufría de esta enfermedad desde los 9 meses de nacido, y desde entonces su madre había luchado por obtener sus medicamentos. Pero la última vez, según cuenta su familia, estuvieron alrededor de dos meses esperando respuesta.

"Hay muchos niños que están esperando un medicamento como el mío...duró esperando dos meses, no se le dio un tratamiento adecuado, oportuno (...) La única respuesta es que me tocaba esperar que hubiera un nuevo contrato, pero mientras esperaba el niño se le estaba yendo la vida. ¿Y de qué manera? Porque no hicieron nada", dijo su mamá, Yudy Pico.

El presidente Petro, al respecto, afirmó que “hasta el 12 de diciembre recibió la medicina", y que "la entregó la Nueva EPS". También, habló de un "accidente" que habría sufrido el menor montando bicicleta: "Afirma que fue trasladado por su familia del Huila hacia Santander, se perdió la conexión, hay que confirmarlo, y a su regreso al Huila tuvo el accidente. Dos causas agravantes: que no tomara el medicamento y que se monte a una bicicleta y se cae”.

"Prevenir, en primer lugar a la familia; si se educa más que un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que no se solucionan en Colombia en el corto plazo", añadió.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que "habría que hacer una investigación muy detenida y si la responsabilidad cae en algunas de las personas que no han atendido bien este caso, téngalo por seguro que lo investigaremos a fondo (...) No puede haber 'Kevins' en este país porque ha habido recursos para atender las necesidades".

Asimismo, se refirió al supuesto accidente mencionado por el Presidente: “El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo encefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”.

El caso de Kevin Arley generó indignación a nivel nacional, causando rechazo también por la Defensoría del Pueblo y dando a conocer otras quejas en distintas ciudades del país de pacientes con condiciones de salud similares. Teniendo en cuenta, además, que la fundación Fahes Colombia, que reúne a los pacientes con hemofilia en el país, había advertido de la gravedad de su situación.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

