El escándalo en torno a la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, se desencadenó a raíz de su intervención en un debate de control político celebrado el 17 de noviembre de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Durante la sesión, Estrada intentó corregir al canciller Omar Bula sobre temas mineros, afirmando que "el magnesio no es una tierra rara, es un material ‘alcalinotérreo’” y criticando la "irresponsabilidad" del ministro. El canciller, por su parte, le replicó de inmediato aclarando: "Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso y sí es una tierra crítica, y no se dice irresponsabilidad, se dice irresponsabilidad...".

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Las notorias fallas en la terminología técnica y en la pronunciación de conceptos básicos sobre minerales encendieron las alarmas respecto a su formación como ingeniera de minas. A partir de ese cruce, Estrada salió del anonimato para muchos colombianos y comenzaron a difundirse en redes sociales copias de su presunto título universitario, certificado de notas, diploma de bachiller y tarjeta profesional, destapando una cadena de severas irregularidades que hoy la tienen en el ojo del huracán.



De hecho, ante la trascendencia pública de las denuncias y la evidencia conocida, el Pacto Histórico comunicó -este19 de noviembre de 2026- en el que fijó su postura. La colectividad convocó de manera extraordinaria a la Comisión Nacional de Ética Provisional para el lunes 23 de noviembre con el propósito de evaluar formalmente las denuncias sobre la falsedad de los documentos académicos y profesionales de la representante.



Asimismo, le solicitó formalmente a Estrada presentar su renuncia a la curul en la Cámara de Representantes para que asuma su defensa ante las instancias del partido y las autoridades correspondientes. En su pronunciamiento, el movimiento reafirmó su compromiso irrenunciable con la honestidad y la transparencia en la función pública, remarcando que ningún interés individual puede prevalecer sobre sus principios políticos.

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Los hallazgos en su título de bachiller

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia, municipio donde nació la congresista, aclaró mediante un comunicado y declaraciones de su personal administrativo que Estrada no es egresada ni culminó la educación media en este plantel. Los registros académicos oficiales muestran que la política únicamente cursó hasta el grado octavo en el año 2016, el cual reprobó tras perder las asignaturas de matemáticas y ciencias naturales. En 2017 debía repetir el año escolar, pero jamás asistió y fue reportada formalmente como desertora.

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Debido a esto, las autoridades del plantel declararon la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y del acta de grado de bachiller que la congresista presenta con fecha de noviembre de 2017. La secretaria auxiliar administrativa de la institución denunció públicamente que su firma y la del rector fueron falsificadas de manera idéntica en los documentos apócrifos, razón por la cual acudió ante la Personería Municipal para instaurar las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

En diálogo con Noticias Caracol, María Carolina Marín, secretaria auxiliar administrativa del Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, señaló que "en los registros de la institución la ciudadana estudió en 2016 el grado octavo, el cual reprobó. Y en el 2017 se supone que repetiría el grado octavo, pero nunca asistió. Por ende, el sistema la dio por desertora". La funcionaria detalló que la hoy congresista estudió desde preescolar en ese colegio. De hecho, comentó que la distingue desde muy pequeña. "Lo académico me lo reservo, pero sí es de origen humilde, como ella dice", agregó.

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Lo que señala la Universidad Nacional de Colombia

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, junto con el Secretario General y la directiva de la Facultad de Minas de la Sede Medellín, confirmaron de manera categórica que Luz Verónica Estrada nunca fue estudiante ni egresada de esta institución, ni del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Los archivos físicos y digitales revelaron que el diploma exhibido por la congresista, con supuesta fecha de grado del 16 de noviembre de 2021, lleva impreso un número consecutivo que en los registros oficiales corresponde en realidad al título otorgado a otro graduado el 24 de agosto de 2011.

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Por su parte, la exdecana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, corroboró que el trazo en la casilla del decano es un garabato que no corresponde a su firma ni a la de ningún directivo de la facultad. Adicionalmente, el certificado de notas presentado por la representante registra anomalías severas, como asignaturas marcadas únicamente como "libre elección", el cumplimiento exacto del pénsum en cinco años obviando las suspensiones por paros y las contingencias de la pandemia en 2020, y calificaciones atípicamente elevadas. Ante la gravedad de estos hechos, la universidad interpuso una denuncia penal formal por el delito de falsedad en documento público ante la Fiscalía General de la Nación.

El organismo que negó la tarjeta profesional

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En noviembre de 2025, Luz Verónica Estrada solicitó ante la Secretaría Regional Antioquia del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) la expedición de su matrícula y tarjeta profesional como ingeniera de minas y metalurgia. En cumplimiento de sus funciones legales de inspección y vigilancia, el COPNIA solicitó la verificación del título directamente a la Universidad Nacional. Al recibir la certificación oficial de que los documentos no habían sido expedidos por la institución educativa, el organismo profirió una resolución mediante la cual negó formalmente la solicitud de la tarjeta profesional.

La congresista no interpuso recursos de ley ni apeló la resolución dentro de los términos establecidos, por lo que la decisión de denegación quedó en firme. Posteriormente, el COPNIA denunció formalmente la presunta falsedad de la documentación ante la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2026. Asimismo, tras adelantar procesos de auditoría, el organismo alertó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre la inconsistencia de los documentos presentados por la congresista en otros trámites ante entidades públicas para lograr contratos.

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Rubén Darío Ochoa, director del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, manifestó que dicha tarjeta fue pedida por Estrada y en la diligencia de verificación se encontraron las irregularidades en la Universidad Nacional, enterándose que los documentos aportados eran “apócrifos” y se procedió a denunciar en Fiscalía.

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