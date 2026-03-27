Las confesiones de Silvia Corzo: ¿planea tener otra pareja después de casarse con ella misma?

La periodista Silvia Corzo generó un torbellino de opiniones en las plataformas digitales al realizar una ceremonia de compromiso consigo misma, una especie de boda unipersonal que desafió los estándares tradicionales de las relaciones amorosas y la puso en el centro de la conversación.

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En diálogo con el el videopodcast de Noticias Caracol, Lo Más Viral, la periodista explicó que detrás de su decisión hay una historia de sanación y autodescubrimiento que la llevó a reconocer errores del pasado y querer emprender un futuro diferente.



¿Por qué Silvia Corzo se casó con ella misma?

Para Silvia Corzo, este acto responde a un proceso de transformación que le ha llevado casi dos décadas y en el que aprendió, a las malas, que debía priorizar su propio bienestar. La periodista señaló que este camino comenzó cuando su salud se vio comprometida: "me elegí primero para autocuidarme cuando me enfermé y me di cuenta que tenía que hacerme cargo de mi salud".

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, este compromiso para la periodista es un acto de amor propio y respeto. Detalló que se trata de una promesa a sí misma de siempre tratarse con amor, no abandonarse por el trabajo o por una pareja sentimental.



Al mirar atrás, Corzo identifica patrones claros que la llevaron a perderse en sus relaciones anteriores. Uno de los mayores obstáculos fue la tendencia a priorizar las expectativas ajenas sobre sus propias necesidades. "Yo estaba siempre tomando decisiones para complacer a otros. Dejé de compartir mucho de lo que yo era para no molestar a los demás", admitió.



Según Corzo, esta situación la llevó a una desconexión total de sí misma y, peor aún, a descuidarse de su bienestar. Cuando nuevamente estuvo soltera, empezó a cuestionarse si la Silvia soltera y la Silvia 'ennoviada' eran la misma, o si sus parejas lograban conocer su verdadera versión o solo conocían a la que ella creía que ellos querían. De esta manera, terminaba en relaciones en las que no se reconocía ni era capaz de reconocer sus errores.



¿Quiere tener pareja en el futuro?

Una de las preguntas más frecuentes es si este nuevo compromiso anula la posibilidad de tener una pareja sentimental. Silvia fue enfática al aclarar que su caso es distinto al de otras personas que eligen la soltería permanente. "No me cerré a eso. Yo no estoy pensando en que ahora sí voy a esperar que llegue una pareja o me voy a poner a buscar pareja, pero tampoco me cerré a eso".

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Sin embargo, todo este recorrido sí le ha mostrado qué es lo que quiere en una relación a futuro. Nuevamente, Silvia Corzo demostró que no está interesada en construir una relación como la sociedad lo espera. Tras un proceso de introspección, llegó a la conclusión de que valora profundamente su espacio y sus tiempos personales.

"Difícilmente conviviría nuevamente con alguien las 24 horas 7 días porque yo entraba en una relación de pareja, y cuando todo lo que tenía que pasar en la pareja empezaba a pasar, yo no me sentía tan cómoda", confesó.



¿Cómo reaccionó a las críticas?

La viralidad de su ceremonia trajo consigo una ola de comentarios, muchos de ellos cargados de burla o rechazo. Silvia Corzo señaló que, gracias a sus años de exposición pública, tomó estas reacciones como algo "normal" y un reflejo de la sociedad actual. De hecho, recordó que no es la primera vez que fue criticada por una decisión en contra de las normas de la sociedad: también lo fue cuando decidió dejarse las canas y renunciar a su trabajo como presentadora de noticias.

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"Como mujer también dentro de estos comentarios que leía muchos les encontré un tono muy machista, como este tema de que una mujer no se puede escoger primero ella misma porque tendría que escoger a un hombre". Por el contrario, destacó que los jóvenes comprendieron mejor el mensaje de amor propio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL