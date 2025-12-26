Famosa tiktoker fue capturada por atropellar a hombre mientras conducía y transmitía en vivo

La comunidad de Zion, Illinois, se encuentra conmocionada por la muerte de un peatón luego de que fuera arrollado por Tynesha McCarty-Wroten, una influenciadora de TikTok, de 43 años, conocida como ‘Tea Tyme’, quien enfrenta graves cargos criminales tras el accidente.

Aunque el siniestro ocurrió el 3 de noviembre, hasta hace un par de días McCarty-Wroten fue detenida por las autoridades locales. Según los informes policiales y medios como The Guardian, McCarty-Wroten está acusada de homicidio imprudencial y uso agravado de un dispositivo de comunicación que resultó en la muerte de Darren Lucas, un peatón de 59 años.



El fatídico suceso ocurrió cuando Lucas, trabajador de un supermercado local, caminaba hacia su hogar en Beach Park después de terminar su turno laboral, señaló The Guardian. Mientras cruzaba una intersección en Zion, fue impactado por un Ford Edge conducido por McCarty-Wroten. Aunque la sospechosa permaneció en la escena y alegó inicialmente ante los investigadores que creía tener la luz verde, las grabaciones de las cámaras de vigilancia contradijeron su versión, mostrando que ella se pasó un semáforo en rojo mientras el peatón tenía el paso a su favor.



Para las autoridades, lo más alarmante del caso es que McCarty-Wroten estaba presuntamente transmitiendo en vivo a través de TikTok al momento del impacto. La Policía recibió reportes sobre un video en el que se veía a la mujer hablando a su teléfono celular mientras conducía. En una grabación de pantalla recuperada de dicha transmisión, se escucha un fuerte estruendo, seguido de la voz de la conductora exclamando: “Mierda, mierda, mierda... acabo de atropellar a alguien”. La transmisión se interrumpió poco después de que un niño que viajaba en el vehículo preguntara lo que había sucedido.



Controversia en redes sociales y consecuencias legales

Tras el incidente, la cuenta de TikTok vinculada a la acusada, Tea_Tyme_3, fue puesta en modo privado y la información biográfica fue eliminada. Sin embargo, la indignación pública escaló días después del atropello cuando McCarty-Wroten apareció en una transmisión distinta solicitando donaciones a través de la aplicación Cash App. La mujer justificó su petición argumentando que necesitaba tomar una "licencia mental" debido a que estaban pasando "muchas cosas", lo que generó reacciones de repudio por parte de los usuarios, quienes calificaron su actitud como despreciable y carente de remordimiento.

La investigación policía, según The Guardian, incluyó el análisis forense del celular de la señalada, el cual fue entregado a través de su abogado tras una negativa inicial. Dicho análisis confirmó que el video de la transmisión en vivo fue realizado exactamente en la fecha y hora del choque que acabó con la vida de Lucas.

"El video fue preservado y verificado mediante una investigación exhaustiva, que incluyó la ejecución de múltiples órdenes de allanamiento y el análisis de datos electrónicos", indicaron los policías.



Familia de la víctima pide justicia

El yerno de la víctima, Chris King, expresó que, aunque el duelo será eterno, la familia se siente aliviada al ver que "la justicia se está moviendo" con el arresto de la sospechosa. Lucas fue descrito como un hombre dedicado a su esposa, por quien se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para apoyarla económicamente tras la pérdida.

