Lily Phillips, estrella de OnlyFans, se convierte al cristianismo y se bautiza

Lily Phillips, la creadora de contenido de OnlyFans, ha sorprendido a sus seguidores al mostrar la manera en la que terminó su 2025 e inició su 2026, dando un giro a su contenido y vida personal. La modelo se "rebautizó" como cristiana y compartió en varias entrevistas sus motivos.

La joven británica es recordada por sus polémicos retos en la creación de contenido para adultos. Ganó popularidad internacional en 2024 cuando cumplió el reto de tener encuentros sexuales con 100 hombres en 12 horas y, luego, nuevamente en 2025, se hizo tendencia por romper sus propia marca al hacerlo con 1.113 hombres en 13 horas.



Así fue el bautizo de Lily Phillips

A través de sus redes sociales Phillips informó que retomó su fe cristiana y que por ello decidió bautizarse como parte de esta nueva etapa de su vida. Con un video, la famosa compartió detalles del día de su bautizo, realizado el pasado 28 de diciembre, cuando el pastor la sumerge en una piscina con agua, mientras ella luce una túnica blanca y un pantalón negro.

El video rápidamente se hizo viral y llegó a 10 millones de reproducciones causando sorpresa por la decisión de la modelo de 24 años, luego de años siendo una de las creadoras de contenido para adultos más criticada y controversial, precisamente para la comunidad cristiana. “Un día para recordar por siempre”, escribió ella al compartirlo.



Las imágenes causaron todo tipo de opiniones, algunos celebrando la decisión de la modelo y otros cuestionándola por su pasado. Ante el revuelo causado, la misma Lily Phillips salió a hablar al respecto y reveló que está atravesando por un momento personal difícil que la ha llevado a buscar respuestas espirituales en la fe cristiana con la que creció, pero que abandonó con el paso de los años.



¿Por qué Lily Phillips regresó al cristianismo?

En primera medida, Lily Phillips recordó que siempre ha sido cristiana, pues esas son las bases con las que creció junto a sus padres; sin embargo, confiesa que con el paso de los años y especialmente en los últimos dos, no ha estado cerca de la iglesia. "Rezo. Depende mucho de lo que esté pasando en mi vida, pero puede ir de cinco a diez minutos. No necesito estar en una iglesia para rezar", sostuvo en algún momento.

Al medio Us Weekly le manifestó que su reciente decidió se dio por "una pequeña adversidad en mi vida personal que me hizo mirar a Dios en busca de ayuda y me dio más fuerza" y que quiso bautizarse nuevamente para reforzar su relación con Dios. "Puedo entender que la gente no piense que soy una ‘buena cristiana’. Eso está totalmente bien. No estoy afirmando ser una cristiana tradicional en absoluto".

Agregó que sigue estando de acuerdo con el matrimonio igualitario y está a favor del aborto. “Eso no significa que no pueda ser cristiana. Espero que la comunidad cristiana me reciba, porque la relación de cada uno con Dios es particular”.



¿Qué pasará con el contenido de Lily Phillips?

Aunque por ahora la modelo de OnlyFans recordada por acostarse con más de mil hombres en un día no ha anunciado su retiro de la plataforma o que vaya a dejar de hacer este tipo de contenido; lo que sí ha revelado es que este 2026 estará enfocada en su parte espiritual y su contenido también tratará sobre eso.

"Estoy intentando darle más prioridad a la religión. Definitivamente quiero tomar un poco de distancia del trabajo para centrarme en esto”, dijo a Us Weekly. Pero también señaló en otras entrevistas que con esta decisión también busca abrir una conversación entre las creadoras de OnlyFans y la iglesia.

“Estoy realmente deseando fortalecer y hacer crecer mi relación con Dios y abrir conversaciones sobre cómo las chicas de OnlyFans somos multifacéticas”, señaló la joven al medio Newsweek y agregó que "odio que se nos encasille como muñecas sexuales en dos dimensiones, puede ser realmente deshumanizante".

